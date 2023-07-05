Общество

36 минут назад

В районах Тракторного и Сырского Рудника отключат холодную воду

115
#отключения
В районах Тракторного и Сырского Рудника отключат холодную воду

6 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти трех десятков улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть района Тракторного: дома №№ 5, 14, 16а, 26 по улице 3 Сентября, № 15 по улице Герцена, №№ 1, 15 по улице Флерова, №№ 14, 16 по улице Никитина, №№ 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице 30 лет ВЛКСМ, №№ 35, 35а, 35б, 35г вл.5 по улице Волгоградской, №№ 2а, 8, 10 по улице Чехова, частный сектор улиц Воронежской, Чехова, 3 Сентября. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в поселке Сырский Рудник – домах №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1е ст.2, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а по улице Исполкомовской, № 3а по улице Базарной, №№ 1/1, 1/2, 1/3 по улице Юношеской, №№ 4, 4а по улице Металлистов, № 7 по улице Геологической, № 13 по улице Ударников, в частном секторе улицы Базарной. Также во время ремонтных работ в поселке Сырский Рудник будет снижено давление в сетях водоснабжения. Воду подвезут по адресу: улица Металлистов, 4. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Коровино и частично – Сырском: в частном секторе улиц Индустриальной, Зоологической, Полярной, Садовой, Смоленской, Сенной, Буденного, Небесной, Сырской, Пролетарской (Сырское), переулка Рядового. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. 
После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

115
#отключения

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
43
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

Спасатели уничтожили две ручные гранаты
#спасатели #УГПСС
1
Спасатели уничтожили две ручные гранаты

сегодня, 16:33

Общество
В Липецке к началу отопительного сезона переложат две теплоцентрали
#ЖКХ #отопление
10
В Липецке к началу отопительного сезона переложат две теплоцентрали

сегодня, 15:41

Общество
На площади Революции забетонировали провал
#провал #дорожные работы
18
На площади Революции забетонировали провал

сегодня, 14:50

Общество
Отец заплатил сыну более 250 000 рублей ради выезда за границу
#дети #алименты
4
Отец заплатил сыну более 250 000 рублей ради выезда за границу

сегодня, 14:15

Общество
Промышленные альпинисты сбивают остатки декоративной плитки с фасада дома в центре Липецка
#обрушение
5
Промышленные альпинисты сбивают остатки декоративной плитки с фасада дома в центре Липецка

сегодня, 13:19

Общество
Программа «Мой двор»: новая тактика мэрии
#благоустройство #«Мой двор»
26
Программа «Мой двор»: новая тактика мэрии

сегодня, 11:39

Общество