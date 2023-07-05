В районах Тракторного и Сырского Рудника отключат холодную воду

6 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти трех десятков улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть района Тракторного: дома №№ 5, 14, 16а, 26 по улице 3 Сентября, № 15 по улице Герцена, №№ 1, 15 по улице Флерова, №№ 14, 16 по улице Никитина, №№ 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице 30 лет ВЛКСМ, №№ 35, 35а, 35б, 35г вл.5 по улице Волгоградской, №№ 2а, 8, 10 по улице Чехова, частный сектор улиц Воронежской, Чехова, 3 Сентября. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в поселке Сырский Рудник – домах №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1е ст.2, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а по улице Исполкомовской, № 3а по улице Базарной, №№ 1/1, 1/2, 1/3 по улице Юношеской, №№ 4, 4а по улице Металлистов, № 7 по улице Геологической, № 13 по улице Ударников, в частном секторе улицы Базарной. Также во время ремонтных работ в поселке Сырский Рудник будет снижено давление в сетях водоснабжения. Воду подвезут по адресу: улица Металлистов, 4.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Коровино и частично – Сырском: в частном секторе улиц Индустриальной, Зоологической, Полярной, Садовой, Смоленской, Сенной, Буденного, Небесной, Сырской, Пролетарской (Сырское), переулка Рядового. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



