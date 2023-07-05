36 минут назад
В районах Тракторного и Сырского Рудника отключат холодную воду
6 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти трех десятков улиц, сообщили в компании.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в поселке Сырский Рудник – домах №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1е ст.2, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а по улице Исполкомовской, № 3а по улице Базарной, №№ 1/1, 1/2, 1/3 по улице Юношеской, №№ 4, 4а по улице Металлистов, № 7 по улице Геологической, № 13 по улице Ударников, в частном секторе улицы Базарной. Также во время ремонтных работ в поселке Сырский Рудник будет снижено давление в сетях водоснабжения. Воду подвезут по адресу: улица Металлистов, 4.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Коровино и частично – Сырском: в частном секторе улиц Индустриальной, Зоологической, Полярной, Садовой, Смоленской, Сенной, Буденного, Небесной, Сырской, Пролетарской (Сырское), переулка Рядового. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.