Общество

59 минут назад

В Липецке к началу отопительного сезона переложат две теплоцентрали

7 353
#ЖКХ #отопление
4
В Липецке к началу отопительного сезона переложат две теплоцентрали

и, возможно, заменят изношенные сети на площади Победы. 

Сегодня представители департамента ЖКХ мэрии Липецка и управления Госжилинспекции по Липецкой области проинспектировали подготовку теплосетей города к новому отопительному сезону.

Первым адресом стала самая большая стройка липецкого филиала «Квадры» — теплоцентраль, которая свяжет Привокзальную котельную с тепловой камерой у остановки «Быханов сад». Главный инженер ПП «Липецкие тепловые сети» филиала Алексей Пшеничников назвал ее беспрецедентным проектом для нашего города.

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Перекладку тепловой магистрали от котельной «Привокзальная» до Быханова сада (так называемый «Гагаринский коллектор») «Квадра» ведет вот уже второй год по программе комплексного развития территории, предусматривающей появление нового жилого массива в границах улиц Нестерова, Гагарина, Качалова и переулка Попова. В прошлом году энергетики проложили от котельной до железнодорожного вокзала 600 метров сети (в однотрубном измерении) диаметром 630 мм взамен старой магистрали диаметром 530 мм. А в этом году подрядчику «Квадры» предстоит обновить сразу четыре километра теплоцентрали!

— Мы меняем сеть, проложенную в 1995-96 годах. Срок пограничный для стальных труб. Взамен укладываем новый магистральный трубопровод из предварительно изолированных стальных элементов. Этот современный материал лет 25 прослужит без всяких нареканий, — сказал Алексей Пшеничников.

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Чтобы трубопровод точно пролежал под землей четверть века, строители дополнительно защищают его железобетонными п-образными надставками, которые потом покроют обмазочной и оклеечной гидроизоляцией, поверх которой нанесут еще и песчано-цементную стяжку. Лишь потом траншею засыплют землей и засеют травой, а там, где на месте грандиозной раскопки были тротуары, восстановят былое благоустройство. Все работы «Квадра» собирается завершить к концу октября.

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По словам Алексея Пшеничникова, трубы большего диаметра позволят улучшить пропускную способность теплосети. Если по трубам прежнего диаметра в час прокачивалось 1300 кубометров горячей воды, то в октябре их проходимость увеличится превысит две тысячи кубометров. Реализация проекта позволит повысить качество и надежность теплоснабжения в 150 многоквартирных домов в центре города, в которых живет более 25 тысяч человек, а также обеспечит инженерной инфраструктурой строящийся квартал между старой нефтебазой и Быхановым садом.

Вторая важнейшая стройка «Квадры» — тепломагистраль на улице Неделина. Решение о реконструкции этого трубопровода назрело давно: в 2019-2021 годах на нем случилось 12 порывов.

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Модернизация теплоцентрали, по которой горячая вода идет от ТЭЦ-2 до самых до окраин, началась несколько лет назад. Старые трубы меняли на новые, начиная от перекрестка улицы Неделина с улицей Фрунзе. В прошлом году теплоцентраль подошла до дома №49 по улице Неделина. В этом году трубопровод подтянут к тепловой камере на углу дома №19а на проспекте Победы. А это — 674 метра сети в однотрубном исчислении. В итоге к началу отопительного сезона от проблем с теплоснабжением будут избавлены почти 50 тысяч горожан, а также 24 социально-значимых объектов, в том числе три школы и два детских сада.

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— Важно то, что и тут, на улице Неделина, и на улице Гагарина строительные работы не оказывают влияния на снабжение потребителей горячей водой. Ее отключения обусловлены только гидравлическими испытаниями тепловых сетей, — говорит Алексей Пшеничников.

А как быть с тем самым злосчастным отрезком сетей «Квадры», которые идут по площади Победы от ТЦ «Подарочный» до Центрального рынка? Где трубы латают ежегодно и где по этой причине постоянно разрушают тротуары?

— У нас уже есть проект замены изношенной теплотрассы, которая идет мимо Центрального рынка вниз по улице Неделина до улицы Циолковского. Если все будет хорошо, надеемся уже в этом году переложить трубы на площади Победы, — ответил на вопрос GOROD48 Алексей Пшеничников.

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Общая стоимость проекта по модернизации «Гагаринского коллектора» — 466 млн рублей. Это средства бюджетного кредита, полученного правительством Липецкой области годом ранее. На техническое перевооружение тепломагистрали по улице Неделина «Квадра» потратит еще 89 миллионов — уже по своей инвестпрограммы. Всего же в этом году на замену генерирующего оборудования, модернизацию и ремонт тепловых сетей длиной 24,5 километра сетей липецкий филиал компании направит свыше 1,5 млрд рублей. Алексей Пшеничников говорит, что можно было бы делать в два раза больше, но вопрос не только в деньгах, а еще и во времени: гнилые трубы меняют на новые только в моменты между весенне-летними отключениями горячей воды. Впрочем, по мнению главного инженера ПП «Липецкие тепловые сети» филиала «Квадры», без двукратных гидравлических испытаний сетей на прочность не обойтись.

— Во времена мэра Гулевского как-то ограничились разовыми гидравлическими испытаниями. Липчанам, конечно, было хорошо, но уже осенью и зимой на сетях резко выросло число аварийных отключений. Пришлось вернуться к привычной всем схеме, — сказал специалист.

В конце инспекции контролеры из ГЖИ вместе с представителями городского департамента ЖКХ провели выборочную поверку готовности к зиме домов на улицах Нижней Логовой и Первомайской. Чиновников интересовала промывка внутридомовых сетей. График этой работы в областном управлении ЖКХ составлен с учетом размеров зданий и протяженности труб. Например, управляющая организация «Забота» под контролем «Квадры» промывала сети дома №6 на улице Нижней Логовой с помощью специального устройства: компрессор подавал в систему отопления пульсирующую струю холодной воды, разрушающей накипь и известковые отложения на внутренней поверхности труб. Длительность такой процедуры зависит от степени загрязненности внутридомовых сетей. Ее повторяют, пока из труб не пойдет абсолютно чистая вода. В прошлом году, например, на промывку труб этого дома ушло пять часов.

Только этими работами подготовка к отопительному сезону не ограничивается. В каждом доме управляющие компании обязаны устранить неисправности крыш, чердачных помещений, окон и входных групп, обеспечить гидроизоляцию фундаментов, отладить оборудование тепловых пунктов и систем отопления. В доме №81 на улице Первомайской как раз заканчивали ремонт кровли. Управляющая компания потратила на это 150 тысяч рублей.
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#ЖКХ #отопление
4

Комментарии (7)

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человек

6 минут назад
а успеют
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Дедок

12 минут назад
Из этих денег немного растащат,в лучшем случае %10-немного.
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Витек

15 минут назад
Всего то, по чугуну горячую воду не пустишь
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Липчанин

18 минут назад
Всего то, жаль, что Вы плохо учились в школе. Сокольские трубы из чугуна, материал который имеет огромную степень расширения,плюс чугун сам по себе * . Физика при нагреватели тела расширяются, то есть трубы постоянно двигаются. Вот на водопровод, который имеет постоянную температуру можно.
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Липа

21 минуту назад
Гук матырская не приводит в порядок подъезды на улице юбилейная, ни моют, не убирают. Уже не раз обращались с жалобами в администрацию. Бестолку. За что мы деньги платим этим УК???
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Всего то

38 минут назад
25 лет.Хватит смешить людей.А где хвалёные сокольские трубы?
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Что тут сказать

41 минуту назад
В нашем доме УК "Забота" никакой промывки труб не проводит. И в подвале дополнительно фекальное болото, вонь в квартирах и подъездах много лет! И всем по фигу.
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
43
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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