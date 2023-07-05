В Липецке к началу отопительного сезона переложат две теплоцентрали

и, возможно, заменят изношенные сети на площади Победы.

Сегодня представители департамента ЖКХ мэрии Липецка и управления Госжилинспекции по Липецкой области проинспектировали подготовку теплосетей города к новому отопительному сезону.Первым адресом стала самая большая стройка липецкого филиала «Квадры» — теплоцентраль, которая свяжет Привокзальную котельную с тепловой камерой у остановки «Быханов сад». Главный инженер ПП «Липецкие тепловые сети» филиала Алексей Пшеничников назвал ее беспрецедентным проектом для нашего города.Перекладку тепловой магистрали от котельной «Привокзальная» до Быханова сада (так называемый «Гагаринский коллектор») «Квадра» ведет вот уже второй год по программе комплексного развития территории, предусматривающей появление нового жилого массива в границах улиц Нестерова, Гагарина, Качалова и переулка Попова. В прошлом году энергетики проложили от котельной до железнодорожного вокзала 600 метров сети (в однотрубном измерении) диаметром 630 мм взамен старой магистрали диаметром 530 мм. А в этом году подрядчику «Квадры» предстоит обновить сразу четыре километра теплоцентрали!— Мы меняем сеть, проложенную в 1995-96 годах. Срок пограничный для стальных труб. Взамен укладываем новый магистральный трубопровод из предварительно изолированных стальных элементов. Этот современный материал лет 25 прослужит без всяких нареканий, — сказал Алексей Пшеничников.Чтобы трубопровод точно пролежал под землей четверть века, строители дополнительно защищают его железобетонными п-образными надставками, которые потом покроют обмазочной и оклеечной гидроизоляцией, поверх которой нанесут еще и песчано-цементную стяжку. Лишь потом траншею засыплют землей и засеют травой, а там, где на месте грандиозной раскопки были тротуары, восстановят былое благоустройство. Все работы «Квадра» собирается завершить к концу октября.По словам Алексея Пшеничникова, трубы большего диаметра позволят улучшить пропускную способность теплосети. Если по трубам прежнего диаметра в час прокачивалось 1300 кубометров горячей воды, то в октябре их проходимость увеличится превысит две тысячи кубометров. Реализация проекта позволит повысить качество и надежность теплоснабжения в 150 многоквартирных домов в центре города, в которых живет более 25 тысяч человек, а также обеспечит инженерной инфраструктурой строящийся квартал между старой нефтебазой и Быхановым садом.Вторая важнейшая стройка «Квадры» — тепломагистраль на улице Неделина. Решение о реконструкции этого трубопровода назрело давно: в 2019-2021 годах на нем случилось 12 порывов.Модернизация теплоцентрали, по которой горячая вода идет от ТЭЦ-2 до самых до окраин, началась несколько лет назад. Старые трубы меняли на новые, начиная от перекрестка улицы Неделина с улицей Фрунзе. В прошлом году теплоцентраль подошла до дома №49 по улице Неделина. В этом году трубопровод подтянут к тепловой камере на углу дома №19а на проспекте Победы. А это — 674 метра сети в однотрубном исчислении. В итоге к началу отопительного сезона от проблем с теплоснабжением будут избавлены почти 50 тысяч горожан, а также 24 социально-значимых объектов, в том числе три школы и два детских сада.— Важно то, что и тут, на улице Неделина, и на улице Гагарина строительные работы не оказывают влияния на снабжение потребителей горячей водой. Ее отключения обусловлены только гидравлическими испытаниями тепловых сетей, — говорит Алексей Пшеничников.А как быть с тем самым злосчастным отрезком сетей «Квадры», которые идут по площади Победы от ТЦ «Подарочный» до Центрального рынка? Где трубы латают ежегодно и где по этой причине постоянно разрушают тротуары?— У нас уже есть проект замены изношенной теплотрассы, которая идет мимо Центрального рынка вниз по улице Неделина до улицы Циолковского. Если все будет хорошо, надеемся уже в этом году переложить трубы на площади Победы, — ответил на вопрос GOROD48 Алексей Пшеничников.Общая стоимость проекта по модернизации «Гагаринского коллектора» — 466 млн рублей. Это средства бюджетного кредита, полученного правительством Липецкой области годом ранее. На техническое перевооружение тепломагистрали по улице Неделина «Квадра» потратит еще 89 миллионов — уже по своей инвестпрограммы. Всего же в этом году на замену генерирующего оборудования, модернизацию и ремонт тепловых сетей длиной 24,5 километра сетей липецкий филиал компании направит свыше 1,5 млрд рублей. Алексей Пшеничников говорит, что можно было бы делать в два раза больше, но вопрос не только в деньгах, а еще и во времени: гнилые трубы меняют на новые только в моменты между весенне-летними отключениями горячей воды. Впрочем, по мнению главного инженера ПП «Липецкие тепловые сети» филиала «Квадры», без двукратных гидравлических испытаний сетей на прочность не обойтись.— Во времена мэра Гулевского как-то ограничились разовыми гидравлическими испытаниями. Липчанам, конечно, было хорошо, но уже осенью и зимой на сетях резко выросло число аварийных отключений. Пришлось вернуться к привычной всем схеме, — сказал специалист.В конце инспекции контролеры из ГЖИ вместе с представителями городского департамента ЖКХ провели выборочную поверку готовности к зиме домов на улицах Нижней Логовой и Первомайской. Чиновников интересовала промывка внутридомовых сетей. График этой работы в областном управлении ЖКХ составлен с учетом размеров зданий и протяженности труб. Например, управляющая организация «Забота» под контролем «Квадры» промывала сети дома №6 на улице Нижней Логовой с помощью специального устройства: компрессор подавал в систему отопления пульсирующую струю холодной воды, разрушающей накипь и известковые отложения на внутренней поверхности труб. Длительность такой процедуры зависит от степени загрязненности внутридомовых сетей. Ее повторяют, пока из труб не пойдет абсолютно чистая вода. В прошлом году, например, на промывку труб этого дома ушло пять часов.Только этими работами подготовка к отопительному сезону не ограничивается. В каждом доме управляющие компании обязаны устранить неисправности крыш, чердачных помещений, окон и входных групп, обеспечить гидроизоляцию фундаментов, отладить оборудование тепловых пунктов и систем отопления. В доме №81 на улице Первомайской как раз заканчивали ремонт кровли. Управляющая компания потратила на это 150 тысяч рублей.