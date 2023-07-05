В России
38 минут назад
В РЖД сообщили о массированной хакерской атаке на свой сайт и приложение
Компания принесла извинения за неудобства.
Массированной хакерской атаке подверглись сайт и мобильное приложение РЖД.
"Стараемся как можно быстрее восстановить их (сайта и приложения) работу", — говорится в сообщении компании в Телеграм-канале.
В пресс-службе РЖД уточнили, что кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.
В компании принесли свои извинения за доставленные неудобства.
При этом сайт компании не открывается и выдает ошибку.
"Стараемся как можно быстрее восстановить их (сайта и приложения) работу", — говорится в сообщении компании в Телеграм-канале.
В пресс-службе РЖД уточнили, что кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.
В компании принесли свои извинения за доставленные неудобства.
При этом сайт компании не открывается и выдает ошибку.