В России

38 минут назад

В РЖД сообщили о массированной хакерской атаке на свой сайт и приложение

29
#РЖД #хакерская атака

Компания принесла извинения за неудобства.

Массированной хакерской атаке подверглись сайт и мобильное приложение РЖД.

"Стараемся как можно быстрее восстановить их (сайта и приложения) работу", — говорится в сообщении компании в Телеграм-канале.

В пресс-службе РЖД уточнили, что кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.

В компании принесли свои извинения за доставленные неудобства.

При этом сайт компании не открывается и выдает ошибку.


29
#РЖД #хакерская атака

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