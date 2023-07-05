Сегодня в Липецке: кому нужен дрын на работе и где притаились камеры фиксации нарушений ПДД

Сегодня липчан ждёт жаркая погода, пенная вечеринка, кукольный мастер-класс и новое мобильное приложение.

Лето

Ну, хоть в июле в Липецк начинает приходить настоящее лето. Сегодня мы наконец-то доберёмся до тридцатиградусной жары, столбик поднимется до 28-30 градусов. Дождя не будет.







Отключения воды

Говорят, что ремонт – это такой процесс, которое можно только начать и никогда нельзя остановить, особенно если речь идёт о липецких коммунальных сетях.

Сегодня в нескольких местах будут латать трубы, из-за чего с 10:00 до 20:00 останутся без холодной воды жители улиц Базарной, 3а; Водопьянова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а; Геологической, 7;Исполкомовской, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1е ст.2, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а; Меркулова, 3, 5, 7; Металлистов, 4, 4а; Ударников, 13; Юношеской, 1/1, 1/2, 1/3; проспекта Победы, 108, 110/1; проезда Сиреневого, 4.







В эти же часы обесточат дома в частном секторе на улице Базарной, а в посёлке Сырский Рудник из-за временного снижения давления вода будет не течь, а капать.

Испытают перебои с водой и жители санатория «Мечта» в домах № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Отключения света

С электросетями у нас всё не намного лучше, и сегодня прелести ремонта и, соответственно, отключения света с 9:00 до 17:00 переживут жители улиц Воровского, 1а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Депутатской, 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а; Киевской, 16,а, а также переулков Верещагина, д. 2 – 4, 7 – 21б; Верхнего, 1 – 17, 19, 21, 23, 25; Крымского, 2, 4, 6, 8; Фруктового, 1а.

Полностью обесточат улицы Даргомыжского и Чкалова.







В посёлке Дачном в это же время останутся без света жители улиц Добровской, 20, 7; Железногорской; И.С. Бурлакова; М. Светлова, 10; Патриотической; ул. Писарева 1 - 24; а на станции Казинка – улиц Тихой и Ярославской.

Пробки

Электронные карты – наше всё. Без них даже ранним утром в городе можно угодить в ловушку, в смысле – в пробку, в которой вы потеряете неизвестно сколько времени и рискуете получить нагоняй от начальства за опоздание. Выход – заглянуть в «Яндекс-карты» или похожие приложения и выбрать по возможности оптимальный маршрут.

Фестиваль с пенной вечеринкой (16+)

Главное культурное событие дня – фестиваль «Молодёжная среда», который начнётся на липецком Городище в 18:00.







Здесь будут работать интерактивные площадки, а настроение создадут популярные песни в исполнении липецких кавер-групп. Завершит вечер пенная вечеринка. Липчан на этот «безбашенный» праздник в социальных сетях приглашала лично мэр Евгения Уваркина. Сама тоже обещала быть.

Тайны кукловода (6+)

Создатель и режиссёр липецкого «Театра под деревом» Иван Карпов поделится секретами изготовления кукол. Таинство произойдёт в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня в 16:31. Своему уроку автор дал название «Потешный театр имени Петра I».







Иван расскажет и покажет, как своими руками создавать марионетки. Куклы для игр и театральных постановок.

Мобильное приложение по электричеству

Вероятно, ваш телефон напичкан разными мобильными приложениями, из которых нужных – в лучшем случае, через одно.

Держите ещё одно – «Есть свет»!». Его разработали и внедрили Россети. Предназначено оно для информирования об отсутствии у вас электроэнергии. Приложение позволяет напрямую передать сообщение диспетчеру филиала, получить обратную связь об отключении и времени восстановления электроснабжения. Кроме того, если оформить подписку, с её помощью можно оперативно получать информацию обо всех плановых и аварийных отключениях. Вдруг, утром вы забудете заглянуть в нашу рубрику и будете даже не в курсе, что у вас на целый день отключат свет? Приложение уже есть в Google Play и App Store.







В Россетях уверены, что их мобильное детище будет хорошо работать, но в презентации всё-таки не забыли указать старый добрый телефон диспетчера, по которому можно сообщить о перебоях с электричеством - 8-800-220-0-220.

Конкурс по охране труда

Руководителей липецких предприятий приглашают принять участие в конкурсе по лучшей организации труда на своём предприятии. Победителей и призёров обещают занести в редкую книгу «Трудовая слава Липецкой области».

Конкурс отдельно проводится для небольших предприятий с численностью сотрудников до 100 человек и среди тех, у кого работает больше сотни. Для участия нужно заполнить заявку и подтвердить свои достижения электронной презентацией (фотографиями, видеороликами), аналитическими сведениями по итогам предыдущего года, оформленную в произвольной форме (2 – 3 слайда). Также нужно будет документально подтвердить присланные сведения.







Прием заявок будет вестись до 1 сентября на бумажном носителе или в электронном виде по адресу: 398050, г. Липецк, ул. Плеханова, 33 или на электронную почту SamsonovaEN@admlr.lipetsk.ru.

Итоги подведут 1 октября.

1. Положение о конкурсе

2. Приложения

Где притаились камеры видеофиксации ПДД

Липецкая Госавтоинспекция обнародовала перечень мест, где в июле будут установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД.

В Липецке таких мест четыре: на Октябрьском мосту напротив дома на Краснозаводской, 2в; возле дома на Водопьянова, 21; у Минской, 1б; на улице Зои Космодемьянской, 158. Водителям полезно будет знать эти адреса, а лучше – выучить их наизусть. С полным перечнем мест в Липецкой области, где установлены видеокамеры можно ознакомиться на сайте ГИБДД.







Начальник, как Чапаев – впереди и на коне

Бытует мнение, что в присутствие начальства работа идёт лучше. Согласно опросу SuperJob, так считает 31 % опрошенных работников. А вот среди самих руководителей вера в их магическое воздействие на подчинённых в два раза выше. 68% липецких боссов убеждены, что одним своим видом мотивируют сотрудников на трудовые подвиги. Обычная их аргументация: %): «Меньше болтовни, больше дела».







О том, что не могут терпеть на работе «дрын» в виде непосредственного контроля начальника признались всего 5% опрошенных.

Дорогие липчане! На календаре среда, за окном июль – месяц, когда хочется в отпуск, а не на работу. Но где бы вы не находились – на производстве, в офисе или на пляже, всегда найдите минутку-другую и уделите внимание новостям. Липчанам не нужно рыскать по всему Интернету: всё самое важное вы всегда найдёте на GOROD48 и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего важного и интересного. Мы работаем 24/7 и ждём вас на сайте снова и снова. До скорых встреч!