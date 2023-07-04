Происшествия

сегодня, 14:43

Департамент ЖКХ мэрии должен определить судьбу дома с обрушившейся декоративной кладкой

4 844
#обрушение
1
Департамент ЖКХ мэрии должен определить судьбу дома с обрушившейся декоративной кладкой

Проблема безопасности липчан обязана быть решена коллегиально.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня в 9:10 в центре Липецка с фасада дома №14а по улице Желябова осыпалась декоративная кладка: груда кирпича упала в проход между этим и соседним домами.

Алгоритм действий городской администрации в таких случаях давно известен: если существует угроза жизни и здоровью горожан — а она существует, так как часть декоративной кладки осталась на своем месте — власти собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям. В заседании такой комиссии участвуют помимо сотрудников департамента ЖКХ и городского управления ГО и ЧС представители областных структур — управления ЖКХ и Госжилинспекции, а также прокуратуры. Коллегиально такая комиссия определяет, что делать дальше (в данном случае, очевидно, нужно сбить остатки декоративной кладки и провести строительную экспертизу других подобных элементов жилого дома).

О решении мэрии мы сообщим после того, как будет созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям и станут известны ее выводы.
4 844
#обрушение
1

Комментарии (4)

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смотритель зоопарка

14 минут назад
ну знаю как работает этот департамент, определять будут месяцев 6-7
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Думаю

23 минуты назад
Надо для такого дела привлечь Думу и Совет Федерации.
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)

32 минуты назад
В СССР панельные дома строили как временное жилье, чтобы быстрее справиться с проблемой жилья и это временное жильп до сих пор стоит. А в наше время элитное осыпается. Тогда что говорить про пластиковые контейнеры на Опытной или Елецкий, на Хренникова первый дом с трещиной, на Газина на Соколе тоже с трещиной, а на Газина еще даже сдать не успели. Хотя обои поклеят и может еще постоит)))))
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Комментарий

сегодня, 14:52
Расселить всех немедленно на улицу для ихней же безопасности !
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