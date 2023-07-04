Происшествия
сегодня, 14:43
Департамент ЖКХ мэрии должен определить судьбу дома с обрушившейся декоративной кладкой
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Проблема безопасности липчан обязана быть решена коллегиально.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня в 9:10 в центре Липецка с фасада дома №14а по улице Желябова осыпалась декоративная кладка: груда кирпича упала в проход между этим и соседним домами.
Алгоритм действий городской администрации в таких случаях давно известен: если существует угроза жизни и здоровью горожан — а она существует, так как часть декоративной кладки осталась на своем месте — власти собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям. В заседании такой комиссии участвуют помимо сотрудников департамента ЖКХ и городского управления ГО и ЧС представители областных структур — управления ЖКХ и Госжилинспекции, а также прокуратуры. Коллегиально такая комиссия определяет, что делать дальше (в данном случае, очевидно, нужно сбить остатки декоративной кладки и провести строительную экспертизу других подобных элементов жилого дома).
О решении мэрии мы сообщим после того, как будет созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям и станут известны ее выводы.
Алгоритм действий городской администрации в таких случаях давно известен: если существует угроза жизни и здоровью горожан — а она существует, так как часть декоративной кладки осталась на своем месте — власти собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям. В заседании такой комиссии участвуют помимо сотрудников департамента ЖКХ и городского управления ГО и ЧС представители областных структур — управления ЖКХ и Госжилинспекции, а также прокуратуры. Коллегиально такая комиссия определяет, что делать дальше (в данном случае, очевидно, нужно сбить остатки декоративной кладки и провести строительную экспертизу других подобных элементов жилого дома).
О решении мэрии мы сообщим после того, как будет созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям и станут известны ее выводы.
4 844
смотритель зоопарка
Думаю
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