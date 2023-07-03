Липецкая область на 23 месте по качеству дорог

Липецкая область заняла 23 место в рейтинге качества дорог местного и регионального значения по итогам 2022 года. Исследование подготовило РИА Новости.

В рейтинге регионы сравнивались по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2022 года. Для исследования использовались данные Росстата.



По итогам 2022 года в Липецкой области 60,6% автодорог регионального и местного значения отвечают нормативным требованиям. Общая плотность дорог с твердым покрытием в регионе составила 564,4 квадратных метров на 1000 квадратных метров территории.



В Черноземье лучше обстоит ситуация с дорогами в Белгородской области — она заняла шестое место рейтинга с долей нормативных дорог 77%. Воронежская область оказалась на 41 месте (53,1% дорог регионального и местного значения соответствуют нормативу), Чуть ниже расположились Курская область – 51 место (46,8%), — и Тамбовская область — 68 место (38,7%).



В целом по России лишь 52,6% автомобильных дорог соответствуют нормативным требованиям. Лидером по количеству хороших трасс является Москва с показателем 97,6%. В пятерку лучших также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (86,5%), Краснодарский край (84,9%), Челябинская область (83,1%) и Ингушетия (81,7%). Наихудшая ситуация с дорогами — в Архангельской области. Здесь лишь 13,3% местных дорог соответствуют нормативным требованиям. Замыкают рейтинг также Кировская область (25%) и республика Марий Эл (27,7%).



