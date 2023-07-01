В районе Тракторного отключат холодную воду

2 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти двух десятков улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 3 по улице Октябрьской – машина с водой будет стоять возле дома № 1.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 27, 35, 39 по улице Советской, №№ 5, 7 по улице Барашева, №№ 38, 40, 58, 65, 77в, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской. Воду подвезут к дому № 38 по улице Первомайской.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора района Тракторного – улиц О. Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.