Общество

сегодня, 15:01

В районе Тракторного отключат холодную воду

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#Отключение воды
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В районе Тракторного отключат холодную воду

2 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти двух десятков улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 3 по улице Октябрьской – машина с водой будет стоять возле дома № 1.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 27, 35, 39 по улице Советской, №№ 5, 7 по улице Барашева, №№ 38, 40, 58, 65, 77в, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской. Воду подвезут к дому № 38 по улице Первомайской.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора района Тракторного – улиц О. Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

164
#Отключение воды
1

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