Политика

сегодня, 15:41

Внеочередная сессия областного Совета обсудит заявление Токарева

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#сессия облсовета. Олег Токарев
Внеочередная сессия областного Совета обсудит заявление Токарева
На 3 июля назначена внеочередная сессия Липецкого областного Совета депутатов, она пройдет в заочном формате. В повестке дня только один вопрос: о прекращении полномочий члена избирательной комиссии Липецкой области с правом решающего голоса Олега Токарева.

Комитет облсовета по государственному устройству и местному самоуправлению, также в заочном формате (депутаты голосовали по электронной почте) большинством голосов рекомендовал облсовету удовлетворить просьбу Олега Токарева о сложении полномочий члена избиркома.

«Необходимость проведения внеочередной сессии связана с тем, что решение по кандидатуре Олега Токарева должно быть принято в 10-дневный срок. В период избирательной кампании действуют сокращённые сроки рассмотрения подобных заявлений», — объяснили причину созыва внеочередной сессии в пресс-службе областного Совета.

Представители политических партий посчитали, что Олег Токарев станет одним из участников довыборов депутата Госдумы по избирательному округу № 114.

«Вопрос в повестке дня сессии всего один — сложение полномочий члена избиркома, которого зовут Олег Токарев. Это обязательная, хоть и формальная процедура для его участия в выборах», — такой комментарий появился в Telegram-канале «Липецкий обком КПРФ». Напомним, кандидатом от этой партии на выборы выдвинут второй секретарь липецкого обкома КПРФ Сергей Токарев.

На сайте избирательной комиссии Липецкой области говорится, что Олег Токарев введен в ее состав по предложению партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Именно эту партию Олег Токарев представлял на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Будет ли он вновь баллотироваться от партии пенсионеров, или какой-либо другой GOROD48 выяснить не удалось: телефоны Олега Токарева не отвечают.

Стоит отметить, что 27 июня лидер регионального отделения партии Пенсионеров Людмила Яськова заявила: «Партия Пенсионеров не выдвигает кандидатуру на довыборы в Госдуму в этом году. Что касается Липецкого избиркома, то это наше право поменять членов избирательной комиссии Липецкой области».
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#сессия облсовета. Олег Токарев

Комментарии (2)

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А лександр

15 минут назад
Что уже ступор, больше нет ничего креативного , нового в полит. Технологиях на выборах исчерпали себя...?
ответить

А кто?

50 минут назад
Состоит в партии Пенсионеров,а?
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
35
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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