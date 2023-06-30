Политика
сегодня, 15:41
Внеочередная сессия областного Совета обсудит заявление Токарева
На 3 июля назначена внеочередная сессия Липецкого областного Совета депутатов, она пройдет в заочном формате. В повестке дня только один вопрос: о прекращении полномочий члена избирательной комиссии Липецкой области с правом решающего голоса Олега Токарева.
Комитет облсовета по государственному устройству и местному самоуправлению, также в заочном формате (депутаты голосовали по электронной почте) большинством голосов рекомендовал облсовету удовлетворить просьбу Олега Токарева о сложении полномочий члена избиркома.
«Необходимость проведения внеочередной сессии связана с тем, что решение по кандидатуре Олега Токарева должно быть принято в 10-дневный срок. В период избирательной кампании действуют сокращённые сроки рассмотрения подобных заявлений», — объяснили причину созыва внеочередной сессии в пресс-службе областного Совета.
Представители политических партий посчитали, что Олег Токарев станет одним из участников довыборов депутата Госдумы по избирательному округу № 114.
«Вопрос в повестке дня сессии всего один — сложение полномочий члена избиркома, которого зовут Олег Токарев. Это обязательная, хоть и формальная процедура для его участия в выборах», — такой комментарий появился в Telegram-канале «Липецкий обком КПРФ». Напомним, кандидатом от этой партии на выборы выдвинут второй секретарь липецкого обкома КПРФ Сергей Токарев.
На сайте избирательной комиссии Липецкой области говорится, что Олег Токарев введен в ее состав по предложению партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Именно эту партию Олег Токарев представлял на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Будет ли он вновь баллотироваться от партии пенсионеров, или какой-либо другой GOROD48 выяснить не удалось: телефоны Олега Токарева не отвечают.
Стоит отметить, что 27 июня лидер регионального отделения партии Пенсионеров Людмила Яськова заявила: «Партия Пенсионеров не выдвигает кандидатуру на довыборы в Госдуму в этом году. Что касается Липецкого избиркома, то это наше право поменять членов избирательной комиссии Липецкой области».
Комитет облсовета по государственному устройству и местному самоуправлению, также в заочном формате (депутаты голосовали по электронной почте) большинством голосов рекомендовал облсовету удовлетворить просьбу Олега Токарева о сложении полномочий члена избиркома.
«Необходимость проведения внеочередной сессии связана с тем, что решение по кандидатуре Олега Токарева должно быть принято в 10-дневный срок. В период избирательной кампании действуют сокращённые сроки рассмотрения подобных заявлений», — объяснили причину созыва внеочередной сессии в пресс-службе областного Совета.
Представители политических партий посчитали, что Олег Токарев станет одним из участников довыборов депутата Госдумы по избирательному округу № 114.
«Вопрос в повестке дня сессии всего один — сложение полномочий члена избиркома, которого зовут Олег Токарев. Это обязательная, хоть и формальная процедура для его участия в выборах», — такой комментарий появился в Telegram-канале «Липецкий обком КПРФ». Напомним, кандидатом от этой партии на выборы выдвинут второй секретарь липецкого обкома КПРФ Сергей Токарев.
На сайте избирательной комиссии Липецкой области говорится, что Олег Токарев введен в ее состав по предложению партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Именно эту партию Олег Токарев представлял на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Будет ли он вновь баллотироваться от партии пенсионеров, или какой-либо другой GOROD48 выяснить не удалось: телефоны Олега Токарева не отвечают.
Стоит отметить, что 27 июня лидер регионального отделения партии Пенсионеров Людмила Яськова заявила: «Партия Пенсионеров не выдвигает кандидатуру на довыборы в Госдуму в этом году. Что касается Липецкого избиркома, то это наше право поменять членов избирательной комиссии Липецкой области».
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15.05.2023 15:45Общество
А лександр
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