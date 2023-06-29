На данковской трассе перевернулась «Лада Гранта»

Пострадал водитель.

28 июня в Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков 48-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель доставлен в больницу. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, он оказался единственным пострадавшим на дорогах области за прошедший день.



«28 июня зарегистрированы еще 16 ДТП, в этих авариях повреждения получили только автомобили», - сообщили в УГИБДД.