Происшествия

45 минут назад

На данковской трассе перевернулась «Лада Гранта»

519
#здравоохранение
На данковской трассе перевернулась «Лада Гранта»

Пострадал водитель.

28 июня в Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков 48-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель доставлен в больницу. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, он оказался единственным пострадавшим на дорогах области за прошедший день.

«28 июня зарегистрированы еще 16 ДТП, в этих авариях повреждения получили только автомобили», - сообщили в УГИБДД.
519
#здравоохранение

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