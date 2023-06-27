23 минуты назад
В Липецке уничтожат контрафактные «Dior» и «Chanel»
Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя за торговлю контрафактными духами.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в марте 2023 года в торговой точке в ТРЦ «Армада» была обнаружена 61 упаковка парфюмерии, содержащей незаконное воспроизведение чужих товарных знаков различных торговых марок (DIOR, CHANEL, MONTALE, MANCERA, KENZO, GUERLAIN) на общую сумму 420 000 рублей. Между компанией-правообладателем и ИП договор на использование товарных знаков не заключался и парфюмерию в присутствии понятых изъяли.
Арбитражный суд вынес решение о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ. Но учитывая, что предприниматель совершила подобное правонарушение впервые и вреда жизни и здоровью людей не было, суд назначил наказание в виде предупреждения.
Изъятая парфюмерная продукция будет уничтожена.