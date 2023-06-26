Общество

сегодня, 10:05

Неустойку почти в 10 миллионов рублей взыскал арбитражный суд с одного из арендаторов ТРЦ «Европа»

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#неустойка. аренда
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Неустойку почти в 10 миллионов рублей взыскал арбитражный суд с одного из арендаторов ТРЦ «Европа»
Арбитражный суд Липецкой области  удовлетвори иск ООО «Европа-Люкс» (ТРЦ «Европа») о взыскании неустойки по договору аренды с ООО «Остин». При это первоначальное требование арендатора снижено судом с 49 миллионов рублей 9,8 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Как указано в исковом заявлении,  ответчик вносил арендную плату несвоевременно, в связи с чем ООО «Европа-Люкс» неоднократно обращалось в арбитражный суд с заявлениями о взыскании задолженности по арендной плате. Исковые требования были удовлетворены и только после этого ООО «Остин» произвело оплату задолженности. 

«Таким образом, исходя из материалов дела, начиная с августа 2020 года ответчик систематически нарушал сроки внесения арендной платы и оплачивал ее только на основании решения суда. В связи с этим ООО «Европа-Люкс» обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «Остин» неустойки (пени) за период с 6 августа 2020 года по 25 января 2023 в размере 49 миллионов рублей.  Арбитражный суд Липецкой области пришел к выводу об обоснованности заявленных требований, но руководствуясь статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, снизил размер неустойки до 9,8 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы судебной системы.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
3 898
#неустойка. аренда
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Комментарии (3)

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Гость

27 минут назад
Начинаешь читать статью и замечаешь кучу орфографических ошибок и понимаешь, как может такой журналист передать мысль освещаемой проблемы.. , интерес пропадает к дальнейшему прочтению . Жаль вас.
ответить

Как то так.

38 минут назад
Да уж. Да затакие денги оренды можно спокойно орендовать отдельное помещения, которых сейчас полно на улицах Неделина, Первомайской, Максимо Горького. В этой ЕВРОПЕ скоро вообще не кого не останется, Если бы не ОКЕЙ туда вообще бы не кто не пошл.
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Мда

сегодня, 10:31
Там европа ваша полупустая уже. Все свалили
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