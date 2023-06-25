В районе Левого берега отключат холодную воду

26 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах города – с неудобствами из-за отключения холодной воды столкнутся потребители почти двух десятков улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 22/1, 22/3 в 9 микрорайоне, №№ 1, 5, 21 по улице Яна Фабрициуса и в частном секторе улицы Яна Фабрициуса. Воду подвезут к дому № 1 по улице Яна Фабрициуса.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных натуралистов, №№ 5, 7, 7/1, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8 по улице Доватора, №№ 22, 22а по проспекту Победы, в ЦТП ПАО «Квадра». Подвоз воды будет организован по адресу: улица Доватора, 8.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть района Левого берега – дома №№ 3, 4, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 36а, 37, 41, 43, 45, 44, 53, 53а, 54, 59б, 59в по улице Фурманова, частный сектор улиц Фурманова, Земной, Кленовой, Зареченской, Дорожной, Лесопарковое хозяйство. Машина с водой для питья будет находиться по адресу: улица Фурманова, 59в.

С 10:00 до 20:00 неудобства из-за отсутствия холодной воды ожидают потребителей домов №№ 1, 3 на площади Театральной, № 2 по улице Скороходова, № 4 по улице Советской, № 2 по улице Фрунзе, №№ 6, 8, 10, 10а, 12 по улице Кузнечной, № 1 по улице Толстого. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Кузнечная, 10.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.