Вырытые вчера на дорогах Липецкой области ямы закопали - движение восстановлено

В правительстве региона утверждают, что повреждённых участков было немного.

Движение транспорта по всем региональным участкам дорог в Липецкой области возобновлено, сообщили в правительстве Липецкой области.

- Где требовалось, проведены восстановительные работы. Завтра приступят к ремонту асфальтобетонного покрытия, - говорится в сообщении.

В правительстве опровергли сообщения ряда TГ-каналов о масштабном разрушении дорог и тем более мостов в регионе, назвав их не соответствующим действительности.