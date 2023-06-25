44 минуты назад
Вырытые вчера на дорогах Липецкой области ямы закопали - движение восстановлено
В правительстве региона утверждают, что повреждённых участков было немного.
Движение транспорта по всем региональным участкам дорог в Липецкой области возобновлено, сообщили в правительстве Липецкой области.
- Где требовалось, проведены восстановительные работы. Завтра приступят к ремонту асфальтобетонного покрытия, - говорится в сообщении.
В правительстве опровергли сообщения ряда TГ-каналов о масштабном разрушении дорог и тем более мостов в регионе, назвав их не соответствующим действительности.
Александр
Ответ
Вопрос
Хорошо обезопасились.
Мишаня
Липчанин