Общество

44 минуты назад

Вырытые вчера на дорогах Липецкой области ямы закопали - движение восстановлено

6 761
#ЧВК "Вагнер" #ремонт дорог
1
Вырытые вчера на дорогах Липецкой области ямы закопали - движение восстановлено

В правительстве региона утверждают, что повреждённых участков было немного.

Движение транспорта по всем региональным участкам дорог в Липецкой области возобновлено, сообщили в правительстве Липецкой области.

- Где требовалось, проведены восстановительные работы. Завтра приступят к ремонту асфальтобетонного покрытия, - говорится в сообщении.

В правительстве опровергли сообщения ряда TГ-каналов о масштабном разрушении дорог и тем более мостов в регионе, назвав их не соответствующим действительности.

6 761
#ЧВК "Вагнер" #ремонт дорог
1

Комментарии (6)

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Александр

12 минут назад
Это было гениальное решение эффективных менеджеров. Отрезать пути для отступления!!!
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Ответ

13 минут назад
Вопрос, а кто платил. Бюджет - это народные деньги! Но это не все понимают.
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Вопрос

25 минут назад
Липчанин, когда и сколько платил?
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Хорошо обезопасились.

31 минуту назад
Во бы так при ковиде. Будем теперь долго помнить об этих раскопках проезжая эти участки. В городе где были онологичные там сейчас трамплины.
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Мишаня

32 минуты назад
Вранье. Лебедянская трасса перекопана и перекрыта в сторону городу. Проезжал минут 20 назад.
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Липчанин

32 минуты назад
Ремонт за счет виновных, или опять мы заплатим?
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