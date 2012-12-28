Общество
166
49 минут назад
Жильцы дома по улице Фрунзе жалуются на отсутствие горячей воды с 12 мая
Продление срока отключения горячей воды в этом доме сейчас связано с повреждением на улице Первомайской, 57.
«Накануне во двор приезжали трактор, «КамАЗ», «УАЗ», установили какую-то бандуру и пластиковые ограничительные колпачки, всё это целый день простояло, потом всё загрузили и уехали. Воды так и нет, ничего не делается!», — возмущаются жильцы.
В Липецком филиале «РИР-Энерго» GOROD48 пояснили, что продление срока отключения горячей воды в этом доме сейчас связано с повреждением на улице Первомайской, 57. Сегодня энергетики там копают, затем должны приступить к ремонту. Как только это участок отремонтируют — на Фрунзе, 6 появится вода.
0
0
1
1
1
Комментарии