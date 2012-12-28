Жильцы дома по улице Фрунзе жалуются на отсутствие горячей воды с 12 мая

Продление срока отключения горячей воды в этом доме сейчас связано с повреждением на улице Первомайской, 57.

В редакцию GOROD48 сегодня обратились жильцы дома №6 по улице Фрунзе в Липецке. Они жалуются на отсутствие горячей воды с 12 мая. Сначала обозначенный в графике отключений горячей воды в Липецке срок продлили на 2 дня, потом ещё на 5, и вот вчера жильцам, c их слов, озвучили новый срок отключения — до 27 июня!«Накануне во двор приезжали трактор, «КамАЗ», «УАЗ», установили какую-то бандуру и пластиковые ограничительные колпачки, всё это целый день простояло, потом всё загрузили и уехали. Воды так и нет, ничего не делается!», — возмущаются жильцы.В Липецком филиале «РИР-Энерго» GOROD48 пояснили, что продление срока отключения горячей воды в этом доме сейчас связано с повреждением на улице Первомайской, 57. Сегодня энергетики там копают, затем должны приступить к ремонту. Как только это участок отремонтируют — на Фрунзе, 6 появится вода.