Происшествия
347
52 минуты назад
В Липецке возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка
В Следкоме отреагировали на публикацию на GOROD48.
Напомним, накануне GOROD48 рассказал о том, что в садоводческом товарищества «Строитель-2» 15 июня бродячая собака укусила за бедро семилетнюю девочку.
Проверку начали также в отделе полиции № 4.
Это уже второй подобный случай за месяц. Ранее в микрорайоне «Университетский» бродячие собаки покусали мужчину, который успел отбить от животных свою маленькую дочь.
0
0
0
0
1
Комментарии