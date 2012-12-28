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32 минуты назад

Попавшийся с поддельными правами водитель получил полгода ограничения свободы

С липовыми правами мужчина ездил больше полутора лет. 

37-летний житель Добринского округа получил полгода ограничения свободы за использование поддельных водительских прав (по части третьей статьи 327 УК РФ).

Об этой истории мы писали. Поддельное водительское удостоверение было приобретено мужчиной в мае 2024 года в Тамбовской области. При остановке сотрудниками ГАИ в январе 2026 года данный факт вскрылся.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, было установлено, что предъявленный документ был выдан на имя другого человека, а в отношении сам подсудимый права никогда не получал. По заключению судебной экспертизы, бланк документа изготовлен не производством Госзнака и является поддельным.

Добринец полностью признал вину. При вынесении приговора в качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие на иждивении двоих малолетних детей, а также сложное материальное положение семьи подсудимого: их дом сгорел, семья потеряла имущество и вынуждена проживать во временно предоставленном жилом помещении.
подделка документов
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