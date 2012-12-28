Семейная ссора подвела под две уголовные статьи: у жителя Фащёвки нашли переделанную винтовку
Происшествия
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32 минуты назад
Попавшийся с поддельными правами водитель получил полгода ограничения свободы
С липовыми правами мужчина ездил больше полутора лет.
Об этой истории мы писали. Поддельное водительское удостоверение было приобретено мужчиной в мае 2024 года в Тамбовской области. При остановке сотрудниками ГАИ в январе 2026 года данный факт вскрылся.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, было установлено, что предъявленный документ был выдан на имя другого человека, а в отношении сам подсудимый права никогда не получал. По заключению судебной экспертизы, бланк документа изготовлен не производством Госзнака и является поддельным.
Добринец полностью признал вину. При вынесении приговора в качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие на иждивении двоих малолетних детей, а также сложное материальное положение семьи подсудимого: их дом сгорел, семья потеряла имущество и вынуждена проживать во временно предоставленном жилом помещении.
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