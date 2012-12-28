Происшествия
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23 минуты назад
За сутки в ДТП пострадали трое мотоциклистов: один из них — несовершеннолетний
Два ДТП с мотоциклистами накануне случились в Ельце.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в Ельце примерно в 15:15 17-летний водитель мотоцикла «BAJAJ PULSAR», по предварительным сведениям, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено-Сценик» под управлением 36-летнего водителя. Несовершеннолетний мотоциклист госпитализирован.
Также в Ельце в 10:40 65-летний водитель автомобиля «Лада-Веста», предварительно, не предоставил преимущество мотоциклу «ROCKOT HOUND» под управлением 45-летнего водителя, и транспортные средства столкнулись. И снова пострадал мотоциклист.
В Липецке на улице Московской в 13:30 45-летний водитель автомобиля «Хавал Дарго», по предварительным данным, из-за несоблюдения очередности проезда столкнулся с мотоциклом «Дукати SS937» под управлением 32-летнего водителя — мотоциклист пострадал.
В Задонском округе около 10:45 на дороге Орел – Тамбов 74-летний водитель автомобиля «Ниссан-Альмера» столкнулся с автомобилем «ГАЗ-2507» под управлением 62-летнего водителя, после чего «Ниссан-Альмера» столкнулся ещё и с «Ладой Приорой» под управлением 27-летнего водителя. В аварии пострадал водитель иномарки, он госпитализирован.
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