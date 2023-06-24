Общество

18 минут назад

Правительство Липецкой области подтвердило отмену массовых мероприятий

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#массовые мероприятия
Правительство Липецкой области подтвердило отмену массовых мероприятий

Такое решение принял оперштаб.

«На оперативном штабе принято решение отменить все массовые мероприятия в Липецкой области», – говорится в опубликованном только что сообщении правительства региона.

Напомним, ранее об отмене запланированных на выходные дни массового велозаезда и фестиваля реконструкторов «Серболов стан» сообщили руководитель городского детско-юношеского центра «Спортивный» Ксения Казакова и администрация Воловского района.


На субботу и воскресенье в Липецке были запланированы массовые мероприятия посвященные Дню молодежи. Концерты приглашенных исполнителей должны были пройти на Зеленом острове и Соборной площади.



535
#массовые мероприятия

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