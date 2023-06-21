Общество

49 минут назад

В Липецке прошла акция «Свеча памяти»

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#«Свеча памяти»
В Липецке прошла акция «Свеча памяти»

По подсчетам полиции, в ней участвовали семь тысяч человек. 

Вечером 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в Липецке прошла акция «Свеча памяти». Ее участники прошли от Соборной площади к площади Героев, где возложили цветы и поставили свечи к вечному огню.

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Перед началом шествия волонтеры центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания выложили из свечей контур самолета — в память о выпускниках липецкой авиашколы (лётно-тактической школы ВВС) — участников Великой Отечественной войны.

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По подсчетам полиции, акция собрала около семи тысяч человек.

2 214
#«Свеча памяти»

Комментарии (2)

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Елена

23 минуты назад
Вечная память всем кто боролся и борится с нацизмом фашизмом и почей нечестью ценой своих жизней.
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Гость

32 минуты назад
Из-за этой акции долго не было 322 и 346 думали уже и не * .
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