По подсчетам полиции, в ней участвовали семь тысяч человек.





Вечером 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в Липецке прошла акция «Свеча памяти». Ее участники прошли от Соборной площади к площади Героев, где возложили цветы и поставили свечи к вечному огню.Перед началом шествия волонтеры центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания выложили из свечей контур самолета — в память о выпускниках липецкой авиашколы (лётно-тактической школы ВВС) — участников Великой Отечественной войны.По подсчетам полиции, акция собрала около семи тысяч человек.