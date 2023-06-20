Происшествия
сегодня, 14:29
За гибель 19-летнего студента при прокладке траншеи главный инженер получил год условно
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Свою вину он признал и раскаялся.
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Cоветский районный суд Липецка вынес приговор главному инженеру ООО «Сервис-Строй48» Aндрею Киму по части 2 статьи 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
5 ноября прошлого года нанятый фирмой за две недели до этого 19-летний студент колледжа Павел Зайцев погиб при прокладке сетей водоснабжения и канализации для строительства в районе «Университетский» школы на 1500 мест.
Павлу были поручены работы по спайке труб перед их укладкой и засыпка вручную траншей и ям. Но 5 ноября в период с 14:30 до 14:45 на Павла и его коллегу, работавших в 150 метрах от спорткомплекса ЛГТУ на дне траншеи глубиной больше полутора метров, обвалился грунт. Павел Зайцев задохнулся под тяжестью земли еще до прибытия скорой помощи, второй рабочий, по фамилии Мелюков, пострадал.
Дело рассматривали в особом порядке: подсудимый Андрей Ким вину полностью признал и возместил ущерб матери погибшего. Также, по словам подсудимого, он помогает потерпевшему Мелюкову.
Следствие и суд пришли к выводу, что главный инженер ООО «Сервис-Строй48» совершил преступную неосторожность: являясь ответственным лицом, он покинул объект, и не осуществил контроль за соблюдением проектной, конструкторской документации и технологической дисциплины. Тем самым были нарушены правила безопасности при проведении строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека: не был исключен свободный доступ к траншее с вертикальными стенками без защитных щитов с распорками, и при нахождении двоих человек в траншее произошёл обвал грунта с заваливанием Зайцева и Мелюкова. Павел Зайцев умер от механической компрессионной асфиксии, обусловленной сдавливанием груди и живота грунтом вследствие обрушения стенки траншеи при производстве земляных работ.
С учётом смягчающих обстоятельств и личности подсудимого Андрея Кима приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
5 ноября прошлого года нанятый фирмой за две недели до этого 19-летний студент колледжа Павел Зайцев погиб при прокладке сетей водоснабжения и канализации для строительства в районе «Университетский» школы на 1500 мест.
Павлу были поручены работы по спайке труб перед их укладкой и засыпка вручную траншей и ям. Но 5 ноября в период с 14:30 до 14:45 на Павла и его коллегу, работавших в 150 метрах от спорткомплекса ЛГТУ на дне траншеи глубиной больше полутора метров, обвалился грунт. Павел Зайцев задохнулся под тяжестью земли еще до прибытия скорой помощи, второй рабочий, по фамилии Мелюков, пострадал.
Дело рассматривали в особом порядке: подсудимый Андрей Ким вину полностью признал и возместил ущерб матери погибшего. Также, по словам подсудимого, он помогает потерпевшему Мелюкову.
Следствие и суд пришли к выводу, что главный инженер ООО «Сервис-Строй48» совершил преступную неосторожность: являясь ответственным лицом, он покинул объект, и не осуществил контроль за соблюдением проектной, конструкторской документации и технологической дисциплины. Тем самым были нарушены правила безопасности при проведении строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека: не был исключен свободный доступ к траншее с вертикальными стенками без защитных щитов с распорками, и при нахождении двоих человек в траншее произошёл обвал грунта с заваливанием Зайцева и Мелюкова. Павел Зайцев умер от механической компрессионной асфиксии, обусловленной сдавливанием груди и живота грунтом вследствие обрушения стенки траншеи при производстве земляных работ.
С учётом смягчающих обстоятельств и личности подсудимого Андрея Кима приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
8 852
Не понятно
За 2 млн
Возместил ущерб????
Ежик
.i.
Гость11
Гость
Житель