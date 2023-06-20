Происшествия

сегодня, 14:29

За гибель 19-летнего студента при прокладке траншеи главный инженер получил год условно

8 852
#несчастный случай
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Свою вину он признал и раскаялся.

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Cоветский районный суд Липецка вынес приговор главному инженеру ООО «Сервис-Строй48» Aндрею Киму по части 2 статьи 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

5 ноября прошлого года нанятый фирмой за две недели до этого 19-летний студент колледжа Павел Зайцев погиб при прокладке сетей водоснабжения и канализации для строительства в районе «Университетский» школы на 1500 мест.

Павлу были поручены работы по спайке труб перед их укладкой и засыпка вручную траншей и ям. Но 5 ноября в период с 14:30 до 14:45 на Павла и его коллегу, работавших в 150 метрах от спорткомплекса ЛГТУ на дне траншеи глубиной больше полутора метров, обвалился грунт. Павел Зайцев задохнулся под тяжестью земли еще до прибытия скорой помощи, второй рабочий, по фамилии Мелюков, пострадал.

Дело рассматривали в особом порядке: подсудимый Андрей Ким вину полностью признал и возместил ущерб матери погибшего. Также, по словам подсудимого, он помогает потерпевшему Мелюкову. 

Следствие и суд пришли к выводу, что главный инженер ООО «Сервис-Строй48» совершил преступную неосторожность: являясь ответственным лицом, он покинул объект, и не осуществил контроль за соблюдением проектной, конструкторской документации и технологической дисциплины. Тем самым были нарушены правила безопасности при проведении строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека: не был исключен свободный доступ к траншее с вертикальными стенками без защитных щитов с распорками, и при нахождении двоих человек в траншее произошёл обвал грунта с заваливанием Зайцева и Мелюкова. Павел Зайцев умер от механической компрессионной асфиксии, обусловленной сдавливанием груди и живота грунтом вследствие обрушения стенки траншеи при производстве земляных работ. 

С учётом смягчающих обстоятельств и личности подсудимого Андрея Кима приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Приговор ещё не вступил в законную силу. 
8 852
#несчастный случай
2

Комментарии (8)

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Как гость
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Не понятно

4 минуты назад
Пишут то про пайку труб , то про заделку швов меду кольцами , что там наложили ?
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За 2 млн

5 минут назад
Инженера жизнь можно купить? Что за цены жизни. Как язык вообще повернулся так сказать - возместил ущерб?????
ответить

Возместил ущерб????

6 минут назад
Сколько стоит жизнь??? Что за чушь
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Ежик

15 минут назад
Студенту поручили спайку труб?
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.i.

20 минут назад
Житель, тут совершенно очевидно, что речь идёт о случайной ошибке.
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Гость11

29 минут назад
Что за формулировка ,,личность подсудимого,, и какие могут быть смягчающие обстоятельства ? Эта личность не обеспечила безопасное место работы т. е. не исполнила свои прямые обязанности .
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Гость

29 минут назад
Житель, а что инженера расстрелять нужно было, не он же его закопал!!!!пьяные водители детей сбивают и то не всегда наказывают. Даже если бы он был на объекте, что-бы изменилось?
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Житель

50 минут назад
Погиб молодой парень,я не понимаю эту мать,или деньги решают все?
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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