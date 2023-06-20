Мать погибшего в траншее 19-летнего студента попросила строго не наказывать инженера строительной фирмы

19-летний Павел Зайцев погиб 5 ноября прошлого года.



Потерпевшая по делу — мать погибшего парня Елена Зайцева по состоянию здоровья в суд не пришла. Подсудимый Андрей Ким вину полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, потерпевшая не возражала, и ходатайство было удовлетворено судом.









По дал указание экскаваторщику выкопать траншею с вертикальными стенками, а трём рабочим — замазать раствором щели между бетонными кольцами, сбить деревянные щиты и засыпать траншею песком, после чего сам покинул объект. Во время прокладки траншеи произошел обвал грунта, которым насмерть завалило 19-летнего парня.











С учётом смягчающих обстоятельств и личности подсудимого гособвинитель Наталья Абросимова попросила назначить Андрею Киму наказание в виде одного года лишения свободы условно, адвокат Константин Вишняков — полгода лишения свободы условно. Оглашение приговора назначено ориентировочно на 14:15. Сегодня стало известно, что моральный и материальный вред Елене Зайцевой полностью возмещен — ей выплатили два миллиона рублей в качестве компенсации и оплатили расходы по погребению, претензий к директору фирмы Ткаченко и инженеру Киму она не имеет и просит строго не наказывать подсудимого.По версии следствия , 47-летний главный инженер фирмы, являясь должностным лицом ответственным за строительные работы и строительный контроль,С учётом смягчающих обстоятельств и личности подсудимого гособвинитель Наталья Абросимова попросила назначить Андрею Киму наказание в виде одного года лишения свободы условно, адвокат Константин Вишняков — полгода лишения свободы условно. Оглашение приговора назначено ориентировочно на 14:15.