Происшествия

сегодня, 13:00

Мать погибшего в траншее 19-летнего студента попросила строго не наказывать инженера строительной фирмы

1452
#несчастный случай #техника безопасности
4

19-летний Павел Зайцев погиб 5 ноября прошлого года.

Загрузка плеера
Советский районный суд Липецка сегодня рассматривает  уголовное дело главного инженера ООО «Сервис-Строй48» Aндрея Кима, обвиняемого по части 2 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Осенью прошлого года нанятый этой фирмой-субподрядчиком  19-летний студент колледжа Павел Зайцев погиб при прокладке сетей водоснабжения и канализации в районе «Университетский». Сети прокладывали для строительства в «Университетском» школы на 1500 мест по договору субподряда между ООО «Сервис-Строй48» и ООО «Тепломонтажстрой». ООО «Сервис-Строй48» принял обязательства по выносу сетей теплоснабжения и канализации на участок, выделенный для строительства школы. 

Трагедия, напомним, случилась днем 5 ноября 2022 года. На Павла и его коллегу, работавших на дне траншеи, обвалился грунт. Павел Зайцев задохнулся под тяжестью земли еще до прибытия скорой помощи, второй рабочий, по фамилии Мелюков, пострадал. 

По данным СУ СК РФ по Липецкой области, с 20 октября Павел Зайцев работал в ООО «Сервис-Строй48» по договору подряда, он спаивал части трубопровода и засыпал траншею, проложенную по территории ЛГТУ. 

Потерпевшая по делу — мать погибшего парня Елена Зайцева по состоянию здоровья в суд не пришла. Подсудимый Андрей Ким вину полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, потерпевшая не возражала, и ходатайство было удовлетворено судом.
Сегодня стало известно, что моральный и материальный вред Елене Зайцевой полностью возмещен —  ей выплатили два миллиона рублей в качестве компенсации и оплатили расходы по погребению, претензий к директору фирмы Ткаченко и инженеру Киму она не имеет и просит строго не наказывать подсудимого. 

tveoj1ihx0j9mdfbggyqqt68j30vtwtq.jpg

По версии следствия, 47-летний главный инженер фирмы, являясь должностным лицом ответственным за строительные работы и строительный контроль, дал указание экскаваторщику выкопать траншею с вертикальными стенками, а трём рабочим — замазать раствором щели между бетонными кольцами, сбить деревянные щиты и засыпать траншею песком, после чего сам покинул объект. Во время прокладки траншеи произошел обвал грунта, которым насмерть завалило 19-летнего парня.

7FED2DE4-AF36-4545-AB99-1CD0AAC37894.jpeg+2023-06-20-13.38.34+niz.jpg

E73F1FC4-1E6F-4D3D-909B-D9F871DA4142.jpeg+2023-06-20-13.38.34+niz.jpg

С учётом смягчающих обстоятельств и личности подсудимого гособвинитель Наталья Абросимова попросила назначить Андрею Киму наказание в виде одного года лишения свободы условно, адвокат Константин Вишняков — полгода лишения свободы условно. Оглашение приговора назначено ориентировочно на 14:15.


1452
#несчастный случай #техника безопасности
4

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Липчанин нашёл мужскую сумку с двумя банковскими картами и сразу отправился тратить с них деньги
#кража
10
Липчанин нашёл мужскую сумку с двумя банковскими картами и сразу отправился тратить с них деньги

сегодня, 11:34

Происшествия
56-летний липчанин получил ожоги 15% тела при розжиге мангала бензином
#ожог #мангал #шашлыки
5
56-летний липчанин получил ожоги 15% тела при розжиге мангала бензином

сегодня, 11:06

Происшествия
7-летняя девочка пострадала в перевернувшемся автомобиле
#авария #ДТП
3
7-летняя девочка пострадала в перевернувшемся автомобиле

сегодня, 09:47

Происшествия
Бывшему сотруднику прокуратуры не удалось оспорить приговор по делу о взятке в полмиллиона рублей
#взятка #прокуратура
2
Бывшему сотруднику прокуратуры не удалось оспорить приговор по делу о взятке в полмиллиона рублей

сегодня, 09:46

Происшествия
У посетительницы бара украли куртку, сотовый телефон и банковскую карту
#кража
7
У посетительницы бара украли куртку, сотовый телефон и банковскую карту

сегодня, 09:30

Происшествия
Водитель не оплатил 65 штрафов — у него арестовали машину
#приставы #ГИБДД
2
Водитель не оплатил 65 штрафов — у него арестовали машину

вчера, 17:39

Происшествия