Происшествия
сегодня, 13:00
Мать погибшего в траншее 19-летнего студента попросила строго не наказывать инженера строительной фирмы
19-летний Павел Зайцев погиб 5 ноября прошлого года.
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Советский районный суд Липецка сегодня рассматривает уголовное дело главного инженера ООО «Сервис-Строй48» Aндрея Кима, обвиняемого по части 2 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Осенью прошлого года нанятый этой фирмой-субподрядчиком 19-летний студент колледжа Павел Зайцев погиб при прокладке сетей водоснабжения и канализации в районе «Университетский». Сети прокладывали для строительства в «Университетском» школы на 1500 мест по договору субподряда между ООО «Сервис-Строй48» и ООО «Тепломонтажстрой». ООО «Сервис-Строй48» принял обязательства по выносу сетей теплоснабжения и канализации на участок, выделенный для строительства школы.
Трагедия, напомним, случилась днем 5 ноября 2022 года. На Павла и его коллегу, работавших на дне траншеи, обвалился грунт. Павел Зайцев задохнулся под тяжестью земли еще до прибытия скорой помощи, второй рабочий, по фамилии Мелюков, пострадал.
По данным СУ СК РФ по Липецкой области, с 20 октября Павел Зайцев работал в ООО «Сервис-Строй48» по договору подряда, он спаивал части трубопровода и засыпал траншею, проложенную по территории ЛГТУ.
Потерпевшая по делу — мать погибшего парня Елена Зайцева по состоянию здоровья в суд не пришла. Подсудимый Андрей Ким вину полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, потерпевшая не возражала, и ходатайство было удовлетворено судом.
Трагедия, напомним, случилась днем 5 ноября 2022 года. На Павла и его коллегу, работавших на дне траншеи, обвалился грунт. Павел Зайцев задохнулся под тяжестью земли еще до прибытия скорой помощи, второй рабочий, по фамилии Мелюков, пострадал.
По данным СУ СК РФ по Липецкой области, с 20 октября Павел Зайцев работал в ООО «Сервис-Строй48» по договору подряда, он спаивал части трубопровода и засыпал траншею, проложенную по территории ЛГТУ.
Потерпевшая по делу — мать погибшего парня Елена Зайцева по состоянию здоровья в суд не пришла. Подсудимый Андрей Ким вину полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, потерпевшая не возражала, и ходатайство было удовлетворено судом.
Сегодня стало известно, что моральный и материальный вред Елене Зайцевой полностью возмещен — ей выплатили два миллиона рублей в качестве компенсации и оплатили расходы по погребению, претензий к директору фирмы Ткаченко и инженеру Киму она не имеет и просит строго не наказывать подсудимого.
По версии следствия, 47-летний главный инженер фирмы, являясь должностным лицом ответственным за строительные работы и строительный контроль, дал указание экскаваторщику выкопать траншею с вертикальными стенками, а трём рабочим — замазать раствором щели между бетонными кольцами, сбить деревянные щиты и засыпать траншею песком, после чего сам покинул объект. Во время прокладки траншеи произошел обвал грунта, которым насмерть завалило 19-летнего парня.
С учётом смягчающих обстоятельств и личности подсудимого гособвинитель Наталья Абросимова попросила назначить Андрею Киму наказание в виде одного года лишения свободы условно, адвокат Константин Вишняков — полгода лишения свободы условно. Оглашение приговора назначено ориентировочно на 14:15.
По версии следствия, 47-летний главный инженер фирмы, являясь должностным лицом ответственным за строительные работы и строительный контроль, дал указание экскаваторщику выкопать траншею с вертикальными стенками, а трём рабочим — замазать раствором щели между бетонными кольцами, сбить деревянные щиты и засыпать траншею песком, после чего сам покинул объект. Во время прокладки траншеи произошел обвал грунта, которым насмерть завалило 19-летнего парня.
С учётом смягчающих обстоятельств и личности подсудимого гособвинитель Наталья Абросимова попросила назначить Андрею Киму наказание в виде одного года лишения свободы условно, адвокат Константин Вишняков — полгода лишения свободы условно. Оглашение приговора назначено ориентировочно на 14:15.