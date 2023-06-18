Происшествия

45 минут назад

Площадь возгорания во время пожара в помещениях комплекса складов составила 400 квадратных метров

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#пожар
Площадь возгорания во время пожара в помещениях комплекса складов составила 400 квадратных метров

Во время пожара, произошедшего 17 июня в помещении для производства кладбищенских венков люди не пострадали

-Площадь пожара составила 400 кв.м. На месте пожара работали 7 пожарных отделений. Пострадавших и погибших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.

Пожар возник накануне на Поперечном проезде, в одном из помещений комплекса складов. Его владелец сдавал под производство кладбищенских венком и ритуальных принадлежностей.

- В 17.02 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании склада, - сообщили в МЧС.

В 20.23 пожар был потушен.

Как сообщал GOROD48 пожар на складе привлек внимание детей из соседних домов по улице Московской. После сообщения в районе пожара были выставлены полицейские посты.

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#пожар

Комментарии (1)

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Директор кладбища

18 минут назад
Безобразие!
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
159
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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