Происшествия
45 минут назад
Площадь возгорания во время пожара в помещениях комплекса складов составила 400 квадратных метров
Во время пожара, произошедшего 17 июня в помещении для производства кладбищенских венков люди не пострадали
-Площадь пожара составила 400 кв.м. На месте пожара работали 7 пожарных отделений. Пострадавших и погибших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
Пожар возник накануне на Поперечном проезде, в одном из помещений комплекса складов. Его владелец сдавал под производство кладбищенских венком и ритуальных принадлежностей.
- В 17.02 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании склада, - сообщили в МЧС.
В 20.23 пожар был потушен.
Как сообщал GOROD48 пожар на складе привлек внимание детей из соседних домов по улице Московской. После сообщения в районе пожара были выставлены полицейские посты.
Пожар возник накануне на Поперечном проезде, в одном из помещений комплекса складов. Его владелец сдавал под производство кладбищенских венком и ритуальных принадлежностей.
- В 17.02 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании склада, - сообщили в МЧС.
В 20.23 пожар был потушен.
Как сообщал GOROD48 пожар на складе привлек внимание детей из соседних домов по улице Московской. После сообщения в районе пожара были выставлены полицейские посты.
Директор кладбища