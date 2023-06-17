Происшествия

сегодня, 19:21

На универсальных базах горит цех по производству похоронных венков

5 1389
#Пожар #Универсальные базы
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На месте собралась толпа зевак, которые сами подвергают себя серьёзному риску.

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Крупный пожар произошёл сегодня в одном из помещений Универсальных баз. Сейчас открытое пламя вырывается наверх через крышу, огонь пытаются потушить пожарные.

Как выяснил GOROD48, пожар произошёл в одном из складских помещений, где было организовано кустарное производство похоронных венков. Собственник помещения живёт в Москве, а площади сдаёт в аренду.

Причина пожара пока неизвестна. Есть надежда, что внутри нет людей, поскольку по субботам производство не работает и помещение закрыто.

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К месту пожара сбежались зеваки из окрестных жилых районов, в том числе дети, которые прыгают по соседним крышам и гаражам, не обращая внимание на висящие повсюду провода. В случае короткого замыкания трагедия может усугубиться.

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5 1389
#Пожар #Универсальные базы
4

Комментарии (5)

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Крокодил Гена

11 минут назад
довели страну до ручки коммунисты
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Коммунист

19 минут назад
У буржуев подгорело...
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Коммунист

20 минут назад
-, вы тоже это заметили?
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Мимоза

22 минуты назад
Горят искуствиные венки а сколько яда. И этим Липецк будет дышать
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-

сегодня, 19:39
По всей стране проходят дни курения в неположенных местах.
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
159
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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