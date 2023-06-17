На универсальных базах горит цех по производству похоронных венков

На месте собралась толпа зевак, которые сами подвергают себя серьёзному риску.

Крупный пожар произошёл сегодня в одном из помещений Универсальных баз. Сейчас открытое пламя вырывается наверх через крышу, огонь пытаются потушить пожарные.

Как выяснил GOROD48, пожар произошёл в одном из складских помещений, где было организовано кустарное производство похоронных венков. Собственник помещения живёт в Москве, а площади сдаёт в аренду.

Причина пожара пока неизвестна. Есть надежда, что внутри нет людей, поскольку по субботам производство не работает и помещение закрыто.







К месту пожара сбежались зеваки из окрестных жилых районов, в том числе дети, которые прыгают по соседним крышам и гаражам, не обращая внимание на висящие повсюду провода. В случае короткого замыкания трагедия может усугубиться.





