В мэрии объяснили причину провала на Белана: коллектор не был защищён бетонной плитой

Яму будут заделывать, но когда восстановят движение - неясно.

Причиной провала дороги на улице Героя России Эдуарда Белана стала инженерная недоработка. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии Липецка.

- Причиной стало отсутствие над коллектором разгрузочных железобетонных плит, из-за чего нагрузка от проезжающего транспорта концентрировалась на трубопроводе, - говорится в сообщении.

Трубопровод диаметров 800 мм в этом месте не выдержал.

- Специалисты «РВК-Липецк» сразу же огородили опасный участок и выставили аварийное освещение. Сейчас проводятся ремонтные работы на железобетонном коллекторе, после чего будет восстановлено дорожное полотно с учётом всех норм, - заверили в мэрии.

Сейчас движение по улице Белана в сторону 7-й поликлиники и гипермаркета «Карусель» невозможно.

Точные сроки, когда по дороге снова смогут двигаться машины, пока не называют.