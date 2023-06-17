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В мэрии объяснили причину провала на Белана: коллектор не был защищён бетонной плитой

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#Провал #перекрыта дорога #улица Белана
В мэрии объяснили причину провала на Белана: коллектор не был защищён бетонной плитой

Яму будут заделывать, но когда восстановят движение - неясно.

Причиной провала дороги на улице Героя России Эдуарда Белана стала инженерная недоработка. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии Липецка.

- Причиной стало отсутствие над коллектором разгрузочных железобетонных плит, из-за чего нагрузка от проезжающего транспорта концентрировалась на трубопроводе, - говорится в сообщении.

Трубопровод диаметров 800 мм в этом месте не выдержал.

- Специалисты «РВК-Липецк» сразу же огородили опасный участок и выставили аварийное освещение. Сейчас проводятся ремонтные работы на железобетонном коллекторе, после чего будет восстановлено дорожное полотно с учётом всех норм, - заверили в мэрии.

Сейчас движение по улице Белана в сторону 7-й поликлиники и гипермаркета «Карусель» невозможно.

Точные сроки, когда по дороге снова смогут двигаться машины, пока не называют.

16 678
#Провал #перекрыта дорога #улица Белана

Комментарии (16)

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Мимоходом

10 минут назад
А ранее сообщали, что причина в сгнившей трубе.
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Гость из СССР

12 минут назад
При Гулевском такого не было
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Коммунист

12 минут назад
Алексей, поставят памятник Н. Крупской?
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Мимоходом

13 минут назад
Интересно, там белазы ездили, продавили трубу? Только вот чтобы продавить трубу, сначала надо продавить асфальт. А на снимках провалившаяся часть асфальта почему-то идеально плоская. Нестыковочка.
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БУ-ГА-ГА

13 минут назад
Алексей, место просто такое.
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МИРОТВОРЕЦ

15 минут назад
Лиза, и скорре всего , такое место не одно . ждемс
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Мимоходом

16 минут назад
В любом случае отбрешутся.
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И смех, и грех

18 минут назад
Лиза, вам же объяснили - "инженерная недоработка"! инженеры недоработали :))) кстати, почему-то не было тут информации о недавнем провале на новоотстроенной 50лет нлмк, там тоже "труба" :)
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Алексей

27 минут назад
На Папина, напротив женской консультации тоже скоро что-то будет
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шесть заместителей

35 минут назад
Всё под жёстким контролем.
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