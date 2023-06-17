сегодня, 11:17
В мэрии объяснили причину провала на Белана: коллектор не был защищён бетонной плитой
Яму будут заделывать, но когда восстановят движение - неясно.
Причиной провала дороги на улице Героя России Эдуарда Белана стала инженерная недоработка. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии Липецка.
- Причиной стало отсутствие над коллектором разгрузочных железобетонных плит, из-за чего нагрузка от проезжающего транспорта концентрировалась на трубопроводе, - говорится в сообщении.
Трубопровод диаметров 800 мм в этом месте не выдержал.
- Специалисты «РВК-Липецк» сразу же огородили опасный участок и выставили аварийное освещение. Сейчас проводятся ремонтные работы на железобетонном коллекторе, после чего будет восстановлено дорожное полотно с учётом всех норм, - заверили в мэрии.
Сейчас движение по улице Белана в сторону 7-й поликлиники и гипермаркета «Карусель» невозможно.
Точные сроки, когда по дороге снова смогут двигаться машины, пока не называют.
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