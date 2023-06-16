Общество

14 минут назад

Улицу Космонавтов вновь ремонтируют по гарантии

48
#дорожный ремонт
Улицу Космонавтов вновь ремонтируют по гарантии

В остановочных карманах меняют асфальт.

Уже несколько дней на улице Космонавтов  появляются участки со стесанным асфальтом, оказалось, что проводится гарантийный ремонт. 

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Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, ремонт ведется в тех местах, где   управлением главного смотрителя были обнаружены дефекты дорожного полотна.  

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«Исполнителю ремонта улицы направлена претензия.  В рамках гарантийных обязательств подрядчик исправил замечания на дороге, однако не устранил их в заездных карманах. После повторной претензии подрядная организация приступила к работам, которые продолжаются в настоящее время», —  уточнили в мэрии.

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Напомним, что три года назад улицу Космонавтов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтировала подрядная организация ООО «Руслан-1. Претензии к работе подрядчика появились у городских властей еще во время ремонта. Так, летом 2019 года мэрию не устраивало нарушение графика работы. Затем качество плитки на пешеходных зонах. Спустя год подрядчик устранял дефекты дорожного покрытия на проезжей части. А в 2021 году администрация Липецка с помощью Арбитражного суда добилась исправления еще нескольких «косяков».
48
#дорожный ремонт

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