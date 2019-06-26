Общество
56 минут назад
Москвичи заваливают сроки капремонта улицы Космонавтов
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А вот воронежский подрядчик, ООО «Дорожник», пока свою работу делает на «пять».
Сегодня и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Воронин вместе с журналистами посетил два городских объекта, попавших в планы ремонта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Вначале автобус с чиновниками и представителями СМИ поехал на улицу Кирпичную, соединяющую через улицу Зои Космодемьянской поселок Силикатный с остальной частью города. Воронежское ООО «Дорожник» закатало ее асфальтом еще в мае. И, как говорит Николай Воронин, к качеству работ претензий нет.
Журналисты осмотрели уже сданное в эксплуатацию дорожное покрытие, по краям которой торчали концы армирующей геосетки. Этот пластиковый элемент дорожной одежды, еще не так давно диковинный для Липецка, вот уже несколько последних лет обязателен к применению на дорогах города. Несмотря на внешнюю хлипкость геосетки, она укрепляет верхний слой покрытия дороги, препятствуя образованию колейности. А поселку Силикатный была нужна крепкая дорога, ведь по ней постоянно снуют груженые песком и кирпичом грузовики.
По словам Николая Воронина, воронежский подрядчик в течение двух недель выполнил фрезерование старого и обустроил новое асфальтобетонное покрытие на площади 8,1 тысячи кв.м. Первый, выравнивающий слой асфальтобетона толщиной в три сантиметра, был выполнен из обычной смеси, второй, толщиной в шесть сантиметров, из смеси ЩМА, устойчивой к повреждениям и истиранию благодаря полимерным добавкам. Позже на новое покрытие нанесли дорожную разметку также современным износоустойчивым термопластиком.
К качеству работы у чиновников мэрии - самое трепетное отношение. Ведь недавно бывший руководитель ООО «Дорожник» Усик Арутюнян был осужден Центральным райсудом Воронежа за то, что «реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере в целях создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, из корыстных побуждений организовал выполнение работ по устройству низкокачественного дорожного покрытия, заменив дорогостоящее полимерно-битумное вяжущее значительно более дешевым битумом». Так вот, в Липецке, как говорит Николай Воронин, этот номер не пройдет ни у этого, ни у какого иного подрядчика.
Слова чиновника подтверждает тот факт, что к сделанным ранее в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» объектам дорожной сети претензий нет. GOROD48 подтверждает этот факт: автобус, который от поселка Силикатного завода направился в поселок ЛТЗ, проехал по отремонтированной щебеночно-мастичным асфальтобетоном в 2018 году улице Ферросплавной, потом - по улице 9 Мая, где асфальт марки ЩМА был уложен в 2017 году, свернул по кольцевой развязке (отремонтированной тем же ЩМА в 2015 году) на улицу Металлургов, по которой и въехал в поселок тракторостроителей. Претензии были лишь к качеству проезжей части улицы Металлургов, где пять или шесть лет назад был уложен обычный асфальт. Весь остальной путь автобус прошел гладко.
Работы на улице на улице Ильича стартовали только вчера. Протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги - 1,9 км, площадь - 17,2 тысячи кв.м. Эта дорога вместе с улицнй Космонавтов и улицей Пожарского получит помимо нового асфальта еще и тротуар протяженностью 1,9 км и площадью 6,2 тысячи кв.м. Работы включают в себя устройство нового основания и асфальтобетонного покрытия проезжей части, водоотводных лотков, дорожных знаков, пешеходного ограждения, установку бортовых камней, нанесение дорожной разметки. Учитывая протяженность и загруженность улицы, принято решение производить ремонт, а, следовательно, и перекрывать движение транспорта здесь поэтапно.
- Подрядчик, тот же ООО «Дорожник», выбирает в данный момент «корыто» у остановки общественного транспорта «З-й участок». На это место годами жаловались живущие тут люди: его топило в любой дождь и по весне. После установки тут водоотводных лотков проблема с подтоплением будет решена, - отметил Николай Воронин.
Напомним, что ООО «Дорожник» выиграло в начале мая торги на лот, в который попали 16 дороги по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской, переулки Рядовой и Космический. Воронежская организация за 300 млн рублей должна сдать объекты в эксплуатацию к 30 сентября. В настоящий момент основной объем работ завершен на четырех объектах: улицах Гоголя, 40 лет ВЛКСМ, Жуковского, Кирпичной.
А вот ко второму иногороднему подрядчику, московскому ООО «Руслан-1», у мэрии появились вопросы. Эта организация по заказу УГС Липецка должна капитально отремонтировать все 3,7 км улицы Космонавтов за 288 млн рублей. Но пока кроме демонтажа бортового камня москвичами не сделано ничего. А ведь к 30 сентября муниципалитет должен получить не только новые бордюры, часть из которых должна быть гранитными, но и выравнять вровень с дорогой люки смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприемники ливневой канализации, отфрезеровать верхний слой асфальта, использовать геосетку под финишный слой асфальтобетона, вымостить тротуары плиткой, нанести дорожную разметку, отремонтировать дорожное ограждение, дорожные знаки и светофоры и посеять новые газоны.
- Если в самое ближайшее время работы не будут активизированы, будем вынуждены поставить вопрос о расторжении муниципального контракта, - сказал Николай Воронин.
Эта же организация, ООО «Руслан-1», реконструирует проспект Победы на участке от площади Танкистов до автовокзала за 450 млн рублей. По данному объекту работы идут в графике.
Вначале автобус с чиновниками и представителями СМИ поехал на улицу Кирпичную, соединяющую через улицу Зои Космодемьянской поселок Силикатный с остальной частью города. Воронежское ООО «Дорожник» закатало ее асфальтом еще в мае. И, как говорит Николай Воронин, к качеству работ претензий нет.
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Журналисты осмотрели уже сданное в эксплуатацию дорожное покрытие, по краям которой торчали концы армирующей геосетки. Этот пластиковый элемент дорожной одежды, еще не так давно диковинный для Липецка, вот уже несколько последних лет обязателен к применению на дорогах города. Несмотря на внешнюю хлипкость геосетки, она укрепляет верхний слой покрытия дороги, препятствуя образованию колейности. А поселку Силикатный была нужна крепкая дорога, ведь по ней постоянно снуют груженые песком и кирпичом грузовики.
По словам Николая Воронина, воронежский подрядчик в течение двух недель выполнил фрезерование старого и обустроил новое асфальтобетонное покрытие на площади 8,1 тысячи кв.м. Первый, выравнивающий слой асфальтобетона толщиной в три сантиметра, был выполнен из обычной смеси, второй, толщиной в шесть сантиметров, из смеси ЩМА, устойчивой к повреждениям и истиранию благодаря полимерным добавкам. Позже на новое покрытие нанесли дорожную разметку также современным износоустойчивым термопластиком.
К качеству работы у чиновников мэрии - самое трепетное отношение. Ведь недавно бывший руководитель ООО «Дорожник» Усик Арутюнян был осужден Центральным райсудом Воронежа за то, что «реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере в целях создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, из корыстных побуждений организовал выполнение работ по устройству низкокачественного дорожного покрытия, заменив дорогостоящее полимерно-битумное вяжущее значительно более дешевым битумом». Так вот, в Липецке, как говорит Николай Воронин, этот номер не пройдет ни у этого, ни у какого иного подрядчика.
Слова чиновника подтверждает тот факт, что к сделанным ранее в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» объектам дорожной сети претензий нет. GOROD48 подтверждает этот факт: автобус, который от поселка Силикатного завода направился в поселок ЛТЗ, проехал по отремонтированной щебеночно-мастичным асфальтобетоном в 2018 году улице Ферросплавной, потом - по улице 9 Мая, где асфальт марки ЩМА был уложен в 2017 году, свернул по кольцевой развязке (отремонтированной тем же ЩМА в 2015 году) на улицу Металлургов, по которой и въехал в поселок тракторостроителей. Претензии были лишь к качеству проезжей части улицы Металлургов, где пять или шесть лет назад был уложен обычный асфальт. Весь остальной путь автобус прошел гладко.
Работы на улице на улице Ильича стартовали только вчера. Протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги - 1,9 км, площадь - 17,2 тысячи кв.м. Эта дорога вместе с улицнй Космонавтов и улицей Пожарского получит помимо нового асфальта еще и тротуар протяженностью 1,9 км и площадью 6,2 тысячи кв.м. Работы включают в себя устройство нового основания и асфальтобетонного покрытия проезжей части, водоотводных лотков, дорожных знаков, пешеходного ограждения, установку бортовых камней, нанесение дорожной разметки. Учитывая протяженность и загруженность улицы, принято решение производить ремонт, а, следовательно, и перекрывать движение транспорта здесь поэтапно.
- Подрядчик, тот же ООО «Дорожник», выбирает в данный момент «корыто» у остановки общественного транспорта «З-й участок». На это место годами жаловались живущие тут люди: его топило в любой дождь и по весне. После установки тут водоотводных лотков проблема с подтоплением будет решена, - отметил Николай Воронин.
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Напомним, что ООО «Дорожник» выиграло в начале мая торги на лот, в который попали 16 дороги по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской, переулки Рядовой и Космический. Воронежская организация за 300 млн рублей должна сдать объекты в эксплуатацию к 30 сентября. В настоящий момент основной объем работ завершен на четырех объектах: улицах Гоголя, 40 лет ВЛКСМ, Жуковского, Кирпичной.
А вот ко второму иногороднему подрядчику, московскому ООО «Руслан-1», у мэрии появились вопросы. Эта организация по заказу УГС Липецка должна капитально отремонтировать все 3,7 км улицы Космонавтов за 288 млн рублей. Но пока кроме демонтажа бортового камня москвичами не сделано ничего. А ведь к 30 сентября муниципалитет должен получить не только новые бордюры, часть из которых должна быть гранитными, но и выравнять вровень с дорогой люки смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприемники ливневой канализации, отфрезеровать верхний слой асфальта, использовать геосетку под финишный слой асфальтобетона, вымостить тротуары плиткой, нанести дорожную разметку, отремонтировать дорожное ограждение, дорожные знаки и светофоры и посеять новые газоны.
- Если в самое ближайшее время работы не будут активизированы, будем вынуждены поставить вопрос о расторжении муниципального контракта, - сказал Николай Воронин.
Эта же организация, ООО «Руслан-1», реконструирует проспект Победы на участке от площади Танкистов до автовокзала за 450 млн рублей. По данному объекту работы идут в графике.
10 943
Да уж
Дорожник
житель космонавтов.
ул. Космонавтов
Липчанин
Липчанин
Липчанин
Гость
Kot Begemot
Галина