27-летний мужчина из ревности отослал интимное видео своей бывшей её племяннице

Его приговорили к трём годам условно.

Липецкий районный суд вынес приговор 27-летнему жителю села Подгорное за незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.



Мужчина расстался со своей сожительницей и 7 августа прошлого года из ревности, желая ей отомстить, отправил видеоролик полового акта со своей бывшей её племяннице.



Герои интимного ролика начали встречаться ещё в июле 2020 года и вскоре стали жить вместе. Женщина познакомила своего сожителя с племянницей, с которой тот поддерживал дружеские отношения.



Во время совместной жизни мужчина записал несколько интимных видео с подругой. Пара удаляла эти ролики, но один из файлов мужчина всё же сохранил для себя.



В какой-то момент отношения стали напряжёнными, и в июле прошлого года пара рассталась. А в августе у мужчины завязалась переписка с племянницей бывшей, которая рассказала ему, как они хорошо отметили день рождения последней.



Подруга-племянница «подкинула проблем»: она прислала мужчине видеоролики с моментами праздника, который тетя с племянницей провели в компании парней. В приступе ревности мужчина решил отомстить бывшей, и отравил ее племяннице то самое откровенное видео с припиской: «посмотри, чем занимается твоя тётя». После этого переписка сразу прекратилась.



По показаниям бывшей сожительницы мужчины, отношения пары закончились ещё в мае 2022 года: женщина осталась жить на съемной квартире в Липецке, а мужчина вернулся домой в Подгорное. Но периодически бывший приезжал к ней на съёмную квартиру и они поддерживали интимную связь. Мужчина всё время уговаривал женщину вернуться к нему и даже угрожал, что если этого не произойдёт, то он разошлёт в мессенджере и выложит в социальной сети видеозаписи их половых актов. Но угрозы женщина не воспринимала реально, поскольку была уверена, что таких видеозаписей у мужчины нет. А потом ей позвонила племянница и рассказала о присланном ролике.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, суд признал мужчину виновным в распространении порнографических материалов и по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ и приговорили к трём годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.