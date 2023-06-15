Происшествия

46 минут назад

27-летний мужчина из ревности отослал интимное видео своей бывшей её племяннице

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#порнография
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27-летний мужчина из ревности отослал интимное видео своей бывшей её племяннице

Его приговорили к трём годам условно.

Липецкий районный суд вынес приговор 27-летнему жителю села Подгорное за незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Мужчина расстался со своей сожительницей и 7 августа прошлого года из ревности, желая ей отомстить, отправил видеоролик полового акта со своей бывшей её племяннице.

Герои интимного ролика начали встречаться ещё в июле 2020 года и вскоре стали жить вместе. Женщина познакомила своего сожителя с племянницей, с которой тот поддерживал дружеские отношения.

Во время совместной жизни мужчина записал несколько интимных видео с подругой. Пара удаляла эти ролики, но один из файлов мужчина всё же сохранил для себя.

В какой-то момент отношения стали напряжёнными, и в июле прошлого года пара рассталась. А в августе у мужчины завязалась переписка с племянницей бывшей, которая рассказала ему, как они хорошо отметили день рождения последней.

Подруга-племянница «подкинула проблем»: она прислала мужчине видеоролики с  моментами праздника, который тетя с племянницей провели в компании парней. В приступе ревности мужчина решил отомстить бывшей, и отравил ее племяннице то самое откровенное видео с припиской: «посмотри, чем занимается твоя тётя». После этого переписка сразу прекратилась.

По показаниям бывшей сожительницы мужчины, отношения пары закончились ещё в мае 2022 года: женщина осталась жить на съемной квартире в Липецке, а мужчина вернулся домой в Подгорное. Но периодически бывший приезжал к ней на съёмную квартиру и они поддерживали интимную связь. Мужчина всё время уговаривал женщину вернуться к нему и даже угрожал, что если этого не произойдёт, то он разошлёт в мессенджере и выложит в социальной сети видеозаписи их половых актов. Но угрозы женщина не воспринимала реально, поскольку была уверена, что таких видеозаписей у мужчины нет. А потом ей позвонила племянница и рассказала о присланном ролике.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, суд признал мужчину виновным в распространении порнографических материалов и по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ и приговорили к трём годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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#порнография
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Комментарии (2)

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мысли в слух

8 минут назад
Так этим все занимаются. Ничего постыдного в этом нет.
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Овальный

10 минут назад
женщинам нужно быть осмотрительнее, на предложение мужчин записать видео, предлагайте в ответ сначала снять видео с черенком от лопаты в главной роли конечно ваш спутник. это будет гарантией нераспространения :-)
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
154
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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