Происшествия

33 минуты назад

33-летний житель области в третий раз угнал автомобиль соседа

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#угон
33-летний житель области в третий раз угнал автомобиль соседа

На этот раз он его разбил.

Полицейские раскрыли угон автомобиля «УАЗ Патриот», принадлежащего 61-летнему жителю села Каменная Лубна Лебедянского района. Выяснилось, что машину угнал и разбил 33-летний сосед владельца «УАЗа». Причем машину он угнал уже в третий раз, отсидев срок за два предыдущих угона.

«9 июня подозреваемый освободился из колонии, где отбывал наказание за двойной угон этого же автомобиля «УАЗ Патриот» осенью 2021 года. В ночь с 11 на 12  июня, он пьяным проходил мимо дома соседа и решил снова покататься на его автомобиле. На дороге «Красное – Теплое» угонщик не справился с управлением, и машина перевернулась», — рассказали об обстоятельствах угона в пресс-службе областного управления МВД.

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В отношении мужчины возбуждено новое уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

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#угон

Комментарии (4)

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Судя по фото

13 минут назад
в третий и последний. Целеустремлённый человек, учитесь, молодёжь!
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Ну

15 минут назад
О сидит, потом ещё гонит-вся жизнь в угонах как у Деточкина.
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Витек

23 минуты назад
Азартный мужик
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Липецкий

23 минуты назад
Это любовь к этому патриоту
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
147
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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