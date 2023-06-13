33-летний житель области в третий раз угнал автомобиль соседа

На этот раз он его разбил.



Полицейские раскрыли угон автомобиля «УАЗ Патриот», принадлежащего 61-летнему жителю села Каменная Лубна Лебедянского района. Выяснилось, что машину угнал и разбил 33-летний сосед владельца «УАЗа». Причем машину он угнал уже в третий раз, отсидев срок за два предыдущих угона.«9 июня подозреваемый освободился из колонии, где отбывал наказание за двойной угон этого же автомобиля «УАЗ Патриот» осенью 2021 года. В ночь с 11 на 12 июня, он пьяным проходил мимо дома соседа и решил снова покататься на его автомобиле. На дороге «Красное – Теплое» угонщик не справился с управлением, и машина перевернулась», — рассказали об обстоятельствах угона в пресс-службе областного управления МВД.В отношении мужчины возбуждено новое уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.