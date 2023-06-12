В мире

сегодня, 14:41

Российский турист погиб в центре Стамбула

1015
1
Российский турист погиб в центре Стамбула после драки с вымогателями, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Habertürk. Полиция начала расследование.

Сообщается, что напавшие ударили ножом в сердце туриста, который оказал сопротивление, когда у него хотели забрать телефон.

"Россиянин, который был госпитализирован с травмами, погиб. Правоохранительные органы начали расследование инцидента", - уточнил телеканал.
1015
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
139
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Яхта с туристами загорелась у берегов Египта
Яхта с туристами загорелась у берегов Египта

вчера, 21:06

В мире
Двое россиян погибли в ДТП в Таиланде
Двое россиян погибли в ДТП в Таиланде

вчера, 14:34

В мире
Россиянин погиб в Хургаде при нападении акулы
Россиянин погиб в Хургаде при нападении акулы

10.06.2023 18:44

В мире
В Казахстане 14 человек погибли из-за лесного пожара на востоке страны
В Казахстане 14 человек погибли из-за лесного пожара на востоке страны

10.06.2023 18:38

В мире
В Турции произошел взрыв на ракетном заводе
В Турции произошел взрыв на ракетном заводе

10.06.2023 14:12

В мире
Пропавшие после авиакатастрофы дети выжили, проведя 40 дней в джунглях
Пропавшие после авиакатастрофы дети выжили, проведя 40 дней в джунглях

10.06.2023 14:00

В мире