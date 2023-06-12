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Российский турист погиб в центре Стамбула
Российский турист погиб в центре Стамбула после драки с вымогателями, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Habertürk. Полиция начала расследование.
Сообщается, что напавшие ударили ножом в сердце туриста, который оказал сопротивление, когда у него хотели забрать телефон.
"Россиянин, который был госпитализирован с травмами, погиб. Правоохранительные органы начали расследование инцидента", - уточнил телеканал.
Сообщается, что напавшие ударили ножом в сердце туриста, который оказал сопротивление, когда у него хотели забрать телефон.
"Россиянин, который был госпитализирован с травмами, погиб. Правоохранительные органы начали расследование инцидента", - уточнил телеканал.