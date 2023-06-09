28 минут назад
Липецкая вечЁрка: горящий автобус, новые жертвы «липецкого душителя» и косуля на пляже
Сегодня, 9 июня, на улице Катукова загорелся пассажирский автобус, маньяку Анатолию Седых предъявили обвинение еще в двух убийствах женщин, и утром на Центральном пляже заметили косулю.
— #Поехали на копчёном, — переиначил Пассажир известный лозунг.
— Сколько можно экспериментировать с этими списанными торбами? Им давно уже самое место в шестой доменной печи. Или будем дожидаться пока они начнут гореть вместе с пассажирами? — спросил Андрей.
— Недавно ехала, а в автобусе, люк в полу провалился. Зрелище было огонь. Когда женщины пытались переступить через яму, чтобы сесть, — рассказала о своей поездке 3333.
60-летнему Анатолию Седых, которого называют «Липецким душителем» — он отбывает пожизненное заключение за изнасилование и убийство 12 женщин, — предъявили обвинение еще в двух преступлениях.
По данным следствия, Анатолий Седых, занимавшийся частным извозом, привез 18-летнюю пассажирку в лесополосу на территории Грязинского района, где изнасиловал ее и задушил. Аналогичным образом он расправился и с другой своей жертвой. Ее тело было найдено на территории Фащёвского лесничества.
Следователи нашли на колготках одной из жертв биологические следы преступника. А вещи другой убитой Седых подарил подруге! Анатолий Седых в этих преступлениях свою вину не признал, однако следователи собрали серьезные доказательства.
А сегодня в подвале дома №7/5 по улице Титова нашли труп мужчины с отрезанными по бедра ногами. Находкой уже занялись следователи. Стоит добавить, что в этом доме есть нехорошая квартира, где часто устраивают пьяные дебоши, а в ней есть люк в подвал.
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели уже 136 проверок в поисках смертельно опасного «Мистера Сидра». Слава богу, ядовитый напиток в Липецкой области не нашли. В других регионах России от него уже погиб 31 человек, 103 — отравились.
Сегодня утром на Центральном пляже заметили испуганное животное, видео тут же выложили в соцсетях.
Как пояснила GOROD48 заведующая просветительским отделом Липецкого зоопарка Ольга Кривошеева, на видео —косуля. Возможно, она прибежала на пляж с окраины города.
Испуганное животное ни в коем случае не стоит ловить. Лучше попробовать направить его в сторону леса.
В этот раз нас ожидают длинные выходные. В День России, 12 июня, на площади Ленина бесплатно покажут спектакль «Казаки в Париже» театра танца «Казаки России». Начало представления в 20:30.
А завтра снова немного похолодает. Синоптики прогнозируют только до +23 градусов, ожидаются кратковременные дожди и грозы.
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