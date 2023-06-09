Погода в Липецке

47 минут назад

Курс на понижение: в Липецкой области дожди, грозы и до +25

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#гроза #дождь
Курс на понижение: в Липецкой области дожди, грозы и до +25

10 июня Липецкая область окажется в зоне холодного атмосферного фронта – пройдут кратковременные дожди местами с грозам и ветром до 17 м/сек. 

11 июня в тылу ложбины небольшие кратковременные дожди ожидаются лишь местами. 12 июня атмосферное давление начнет расти, дожди прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 июня - 16-18 градусов тепла, что около нормы, 11 и 12 июня – 12-14 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы. 

На территории области сохраняется высокая пожароопасность лесов – IV класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +20 до +25 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью —от +10 до +12 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.

День 10 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 2 градуса тепла. 

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#гроза #дождь

Комментарии (2)

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20 минут назад
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Ч

29 минут назад
Ну ладно , пусть будет так . Я согласен с планами " небесной канцелярии " .
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