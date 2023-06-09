Общество

56 минут назад

Фолк-мюзикл «Казаки в Париже» бесплатно покажут липчанам на площади Ленина

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#День России #«Казаки России»
Фолк-мюзикл «Казаки в Париже» бесплатно покажут липчанам на площади Ленина
В День России на площади Ленина пройдет бесплатный показ спектакля «Казаки в Париже» театра танца «Казаки России». Об этом сообщает правительство области. 

Спектакль начнется в 20:30. 

«Казаки в Париже» - хореографический фолк-мюзикл, посвящённый событиям 1814 года. Художественное оформление спектакля сочетает в себе использование видеоряда — проекционную сценографию и жесткие декорации. В хореографии максимально использована специфика казачьего ансамбля, сюжетно обыграны всевозможные пляски — военные, обрядовые, лирические и другие. Массовые сцены чередуются с дуэтами, трио и квартетами главных героев», — так описывают спектакль его создатели.

Фото Государственный театр танца «Казаки России»
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#День России #«Казаки России»

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