Фолк-мюзикл «Казаки в Париже» бесплатно покажут липчанам на площади Ленина

В День России на площади Ленина пройдет бесплатный показ спектакля «Казаки в Париже» театра танца «Казаки России». Об этом сообщает правительство области.

Спектакль начнется в 20:30.

«Казаки в Париже» - хореографический фолк-мюзикл, посвящённый событиям 1814 года. Художественное оформление спектакля сочетает в себе использование видеоряда — проекционную сценографию и жесткие декорации. В хореографии максимально использована специфика казачьего ансамбля, сюжетно обыграны всевозможные пляски — военные, обрядовые, лирические и другие. Массовые сцены чередуются с дуэтами, трио и квартетами главных героев», — так описывают спектакль его создатели.