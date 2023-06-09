Происшествия
сегодня, 14:44
В поисках «Мистера Сидра» проведены 316 проверок
316 мероприятий по выявлению опасной алкогольной продукции – сидр «Мистер Сидр» ООО «АНДИ» в предприятиях торговли и двух оптовых складах на территории Липецкой области провело региональное управление Роспотребнадзора.
По сообщению пресс-службы управления, опасный напиток не найден.
Напомним, что система ЕГАИС также не зафиксировала оборота «Мистера Сидра» на территории Липецкой области. Нет информации и о случаях отравления напитком жителей области.
Тем не менее, управление потребительского рынка рекомендовало бизнесменам в случае нахождения в обороте «Мистера Сидра» изъять напиток и сообщить в управление Роспотребнадзора.
По данным «РЕН ТВ», напитком отравились уже 103 человека. Среди них жители Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской и Курской областей, а также в Удмуртии. Среди пострадавших пятеро детей. Погиб 31 человек. На стационарном лечении находятся 70 человек.
По сообщению пресс-службы управления, опасный напиток не найден.
Напомним, что система ЕГАИС также не зафиксировала оборота «Мистера Сидра» на территории Липецкой области. Нет информации и о случаях отравления напитком жителей области.
Тем не менее, управление потребительского рынка рекомендовало бизнесменам в случае нахождения в обороте «Мистера Сидра» изъять напиток и сообщить в управление Роспотребнадзора.
По данным «РЕН ТВ», напитком отравились уже 103 человека. Среди них жители Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской и Курской областей, а также в Удмуртии. Среди пострадавших пятеро детей. Погиб 31 человек. На стационарном лечении находятся 70 человек.
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По «Терешковой»