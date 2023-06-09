Происшествия

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В поисках «Мистера Сидра» проведены 316 проверок

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#отравление #сидр #Роспотребнадзор
В поисках «Мистера Сидра» проведены 316 проверок
316 мероприятий по выявлению опасной алкогольной продукции – сидр «Мистер Сидр» ООО «АНДИ» в предприятиях торговли и двух оптовых складах на территории Липецкой области провело региональное управление Роспотребнадзора. 

По сообщению пресс-службы управления, опасный напиток не найден.

Напомним, что система ЕГАИС также не зафиксировала оборота «Мистера Сидра» на территории Липецкой области. Нет информации и о случаях отравления напитком жителей области.

Тем не менее, управление потребительского рынка рекомендовало бизнесменам в случае нахождения в обороте «Мистера Сидра» изъять напиток и сообщить в управление Роспотребнадзора.

По данным «РЕН ТВ», напитком отравились уже 103 человека. Среди них жители Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской и Курской областей, а также в Удмуртии. Среди пострадавших пятеро детей. Погиб 31 человек. На стационарном лечении находятся 70 человек. 
2 474
#отравление #сидр #Роспотребнадзор

Комментарии (2)

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12 минут назад
Не там смотрели)
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По «Терешковой»

сегодня, 15:13
Все пивнушки прятали этот сидр !
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Бизнес

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