Происшествия

сегодня, 11:45

Пассажирский автобус горел на улице Катукова

8 1520
#пожар #автобус
2
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Утром 9 июня в Липецке на улице Катукова рядом с остановочным павильоном «Улица Кривенкова» загорелся пассажирский автобус.

По словам очевидцев, густой дым начал валить в районе заднего колеса. Водитель и очевидцы сразу начали тушить огонь.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место происшествия выезжали два отделения пожарной охраны.

- Произошло возгорание колеса автобуса, следовавшего по маршруту.  Пассажиров в салоне в момент пожара не было. возгорание уже ликвидировано, - уточнили в ведомстве.

Происшествие попало в объектив камер очевидцев.
8 1520
#пожар #автобус
2

Комментарии (8)

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Андрей

6 минут назад
Сколько можно экспериментировать эти списанные торбы? Им давно уже самое место в шестой доменной печи. Или будем дожидаться пока они начнут гореть вместе с пассажирами?
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++

17 минут назад
Предлагаю срочно проезд в ОТ повысить до 100 руб, что бы владельцу данного автобуса оплатить ремо5т
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Водитель

30 минут назад
Как 322 маршрут попал на Катукова?
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Факт

37 минут назад
Убытые автобусы доживают свой век. А новые, ни сесть ни встать. И убьют их до начала учебного года
ответить

Естественный отбор

42 минуты назад
Если колесо загорелось-то либо подшипник вышел из строя и сильно нагрелся либо тормозные колодки заклинило. На видео древняя маршрутка-ее за рубежом списали еще в прошлом веке, хорошо хоть она вообще ездиет....
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Пассажир

сегодня, 12:07
#Поехали на копчёном
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Ну

сегодня, 11:57
Наверное не качественно сделанный электробус.
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Кажись

сегодня, 11:54
Напакостился очередной с печкой в жару
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