Происшествия
сегодня, 11:45
Пассажирский автобус горел на улице Катукова
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Утром 9 июня в Липецке на улице Катукова рядом с остановочным павильоном «Улица Кривенкова» загорелся пассажирский автобус.
По словам очевидцев, густой дым начал валить в районе заднего колеса. Водитель и очевидцы сразу начали тушить огонь.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место происшествия выезжали два отделения пожарной охраны.
- Произошло возгорание колеса автобуса, следовавшего по маршруту. Пассажиров в салоне в момент пожара не было. возгорание уже ликвидировано, - уточнили в ведомстве.
Происшествие попало в объектив камер очевидцев.
По словам очевидцев, густой дым начал валить в районе заднего колеса. Водитель и очевидцы сразу начали тушить огонь.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место происшествия выезжали два отделения пожарной охраны.
- Произошло возгорание колеса автобуса, следовавшего по маршруту. Пассажиров в салоне в момент пожара не было. возгорание уже ликвидировано, - уточнили в ведомстве.
Происшествие попало в объектив камер очевидцев.
Андрей
++
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