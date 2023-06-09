Пассажирский автобус горел на улице Катукова

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Утром 9 июня в Липецке на улице Катукова рядом с остановочным павильоном «Улица Кривенкова» загорелся пассажирский автобус.



По словам очевидцев, густой дым начал валить в районе заднего колеса. Водитель и очевидцы сразу начали тушить огонь.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место происшествия выезжали два отделения пожарной охраны.



- Произошло возгорание колеса автобуса, следовавшего по маршруту. Пассажиров в салоне в момент пожара не было. возгорание уже ликвидировано, - уточнили в ведомстве.



Происшествие попало в объектив камер очевидцев.

