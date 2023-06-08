Общество
38 минут назад
Обжаловать штраф за дискредитацию вооружённых сил России не удалось
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Сегодня Липецкий областной суд оставил в силе решение Октябрьского суда в отношении Александра Григорьева.
12 мая Октябрьский суд Липецка вынес решение о привлечении липецкого общественника — 60-летнего Александра Григорьева к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России. Григорьев попытался обжаловать это решение — сегодня дело рассмотрел Липецкий областной суд.
Как сообщили GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, решение Октябрьского суда областным судом 8 июня оставлено без изменения.
Григорьеву назначен штраф в 30 000 рублей за комментарий о событиях в Донбассе под постом «Вконтакте», оставленный ещё в мае 2022 года. На этот комментарий пожаловалась в полицию одна из пользователей соцсетей. Версия самого Александра Григорьева о том, к кому относились озвученные в комментарии эпитеты и определения, суду не показалась правдоподобной.
Добавим, что в отношении Александра Григорьева следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».
По версии следствия, в марте 2022 года Александр Григорьев через администрируемый им канал на медиаплатформе «опубликовал ряд материалов, доступ к которым имел неограниченный круг пользователей, в которых он выдавал заведомо ложные сведения об использовании вооруженных сил РФ. Факт размещения информации был выявлен в августе 2022 года сотрудниками Центра по противодействию экстремизма совместно с отделом «К» УМВД России по Липецкой области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий».
Как сообщили GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, решение Октябрьского суда областным судом 8 июня оставлено без изменения.
Григорьеву назначен штраф в 30 000 рублей за комментарий о событиях в Донбассе под постом «Вконтакте», оставленный ещё в мае 2022 года. На этот комментарий пожаловалась в полицию одна из пользователей соцсетей. Версия самого Александра Григорьева о том, к кому относились озвученные в комментарии эпитеты и определения, суду не показалась правдоподобной.
Добавим, что в отношении Александра Григорьева следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».
По версии следствия, в марте 2022 года Александр Григорьев через администрируемый им канал на медиаплатформе «опубликовал ряд материалов, доступ к которым имел неограниченный круг пользователей, в которых он выдавал заведомо ложные сведения об использовании вооруженных сил РФ. Факт размещения информации был выявлен в августе 2022 года сотрудниками Центра по противодействию экстремизма совместно с отделом «К» УМВД России по Липецкой области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий».
5 345
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