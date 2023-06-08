На Центральном пляже и на Тракторном по-прежнему нельзя купаться

Да и температура воды в реке Воронеж в Липецке не достигает 16 градусов.

Сегодня днём в Липецке обещают до +26 градусов. Три липецких пляжа полностью подготовлены к летнему сезону, но вот разрешено купаться только на Сокольском.



«В остальных организованных местах отдыха на реке Воронеж вода по микробиологическим показателям не соответствуют требованиями санитарных норм. Чуть позже пробы планируют взять повторно. К пляжному отдыху пока не располагает и прохладная погода. Температура воды в главной артерии города не достигает 16 градусов. Погружение в неё без риска для здоровья возможно только на непродолжительное время. Да и то для людей подготовленных», - сообщает управление по делам ГО и ЧС Липецка.



На официальных пляжах организовано дежурство стационарных спасательных постов УГПСС по Липецкой области и медиков. Это Центральный пляж, пляжи на Тракторном и Соколе, набережная реки Воронеж, где купаться не разрешено из-за особенностей рельефа дна. А пляж НЛМК закрыт из-за работ по реконструкции и благоустройству. Кроме того, третий год подряд сезонный пост установлен и работает в районе Силикатных озёр, где в жаркие дни бывает много отдыхающих.



Постановлением администрации города на территории Липецка определено 70 мест, запрещенных для купания. В него включены пруды, озёра, водохранилище, необорудованные для массового отдыха пляжи по берегам реки Воронеж в районах Ниженки, Коровино, Заречья, Сокола, Ссёлок и Жёлтых Песков.



С начала сезона на берегах водоёмов установлено 50 информационных табличек и 20 запрещающих знаков. Ежедневно проводятся рейды с участием представителей управления ГО и ЧС Липецка, полиции, ГИМС ГУ МЧСС России, УГПСС по Липецкой области. Подготовлены для раздачи специальные памятки. За нарушения предусмотрены административные наказания, в том числе штрафы.