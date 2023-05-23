11 июня на главной площади Ельца выступит Пелагея

Вход на концерт — свободный, как и на почти все мероприятия в рамках фестиваля, посвященного 110-летию со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова.

В этом году исполняется 110 лет со дня рождения композитора Тихона Хренникова. Это событие в Ельце отпразднуют масштабным музыкальным фестивалем.



Как сообщил в своём Telegram-канале глава Ельца Евгений Боровских, фестиваль пройдет с 9 по 12 июня.



«В программе — певица Пелагея и арт-фолк группа, грузинский квартет «Боджгуа», ансамбль балканской музыки «Exilados», квинтет Сергея Архипова, ансамбль народных инструментов «Мозаика», солисты театра «Градский холл» и много еще интересного», — отметил Евгений Боровских.



Программа фестиваля — очень обширная.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, первый день — 9 июня будет академическим. В 19:00 на площади Ленина состоится торжественное открытие фестиваля, посвященного 110-летию со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова.



В программе — выступление ученика Хренникова, художественного руководителя фестиваля, председателя Союза композиторов России, народного артиста РФ Александра Чайковского и гостя фестиваля — Тихона Хренникова-младшего, правнука композитора. Также в этот день гости фестиваля увидят концерт Симфонического оркестра Липецкой филармонии, выступление Камерного хора Московской консерватории и Тульского государственного хора.



10 июня на фестивале — песенный день. В 17:00 на площади Ленина можно будет услышать «Мелодии любимого кино». Выступит ансамбль народных инструментов «Мозаика».



В 19:00 на сцену выйдет квинтет Сергея Архипова (Москва). В программе прозвучат не только мировые популярные джазовые композиции, но и песни советских композиторов в авторских джазовых аранжировках.



В 21:00 состоится концерт солистов театра «Градский холл» (Москва) Александра Градского, который был учеником Т.Н. Хренникова. Шарип Умханов, Эмиль Кадыров и Софья Онопченко в сопровождении Липецкого государственного духового оркестра под управлением Василия Самарина исполнят классику советской и российской эстрады.



11 июня на фестивале — народный день. В 17:00 состоится выступление Квартета Боджгуа (Грузия), участника шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Супруги Теймураз и Элиза Боджгуа и их сыновья Васо и Николоз — семейный ансамбль, покоривший сердца зрителей телеканала «Россия». В программе — грузинские песни.



В 19:00 на сцене появится ансамбль балканской музыки «Exilados» (Москва), который представит программу «по мотивам» фильмов Эмира Кустурицы. Слушателей ждут балканско-цыганские мотивы и атмосфера всеобщего веселья.



В 21:00 выступит Пелагея и арт-фолк группа (Москва). В программе — русский этно-рок, как называют направление своего творчества сами музыканты, от старинных русских песен до современных рок-композиций.



12 июня на фестивале будут праздновать День России. В 17:00 на площади Ленина состоится парад духовых оркестров. В параде примут участие Центральный военный оркестр Министерства обороны России, Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, 24-й военный оркестр (ОСК) Южного военного округа, Военный оркестр 154 отдельного комендантского Преображенского полка, Военный оркестр Военного института (военно-морского политехнического) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», Военный оркестр Михайловской военной артиллерийской академии, Липецкий государственный духовой оркестр.



17 июня в 21:00 в рамках фестиваля на берегу реки Быстрая Сосна будет показана опера А. Чайковского «Легенда о граде Ельце». И это единственное мероприятие в рамках фестиваля, вход на которое платный.