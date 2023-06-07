Происшествия

29 минут назад

40-летняя женщина нашла банковскую карту и пошла тратить чужие деньги на продукты и лекарства

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#кража
40-летняя женщина нашла банковскую карту и пошла тратить чужие деньги на продукты и лекарства

Ей грозит до шести лет лишения свободы.

В Задонском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 40-летней женщины по факту кражи денег с банковского счёта.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, 28 марта этого года обвиняемая нашла в магазине «Магнит» на улице Октябрьской села Донское Задонского района чужую банковскую карту и забрала её себе.

После этого женщина стала делать покупки за чужой счёт: до полудня 29 марта она несколько раз приобретала по этой карте в торговых точках в Донском и в Задонске продукты и лекарства. Всего женщина успела потратить 4900 рублей.

Действия обвиняемой квалифицированы следствием по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Ей грозит до шести лет лишения свободы.
1 335
#кража

Комментарии (1)

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Колян.

17 минут назад
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