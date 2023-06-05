Поехали_экологично: в Липецке на маршруты выходят 46 новых автобусов

Новые автобусы закуплены в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Сегодня, во Всемирный день охраны окружающей среды, в Липецкую область приехал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов. На площади Ленина-Соборной он передал региону сертификат на 80 газомоторных автобусов общей стоимостью 1,3 миллиарда рублей. Большая часть из них уже закуплена для Липецка в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».— Липецк — один из 12 городов нашего федерального проекта «Чистый воздух», и мы очень довольны его результатами. Основные выбросы в городе генерирует промышленность, и у коллег есть план действий, каким образом снизить эти выбросы на 20%. Но свой вклад делает и общественный транспорт. Если промышленность делает свои выбросы в атмосферу на уровне высоты в 100 метров, то общественный транспорт — как раз на том уровне, где мы дышим. Мы вдыхаем 11,5 тысяч литров! И, конечно, от качества воздуха зависит качество жизни людей. Сейчас в муниципалитете 250 автобусов, и уже в этом году 75% подвижного состава будет переведено на газомоторное топливо, — сказал Константин Цыганов.Замещение старого общественного транспорта новым экологичным проходит постепенно в рамках мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Ранее на средства регионального бюджета было закуплено 200 экологичных автобусов, ещё 25 автобусов поступили в Липецк в прошлом году за федеральный счёт.46 новых газомоторных автобусов уже завтра выйдут на липецкие маршруты. Главный их плюс — это экологичность. По словам губернатора Игоря Артамонова, мероприятия по снижению уровня выбросов в атмосферу ведутся по разным направлениям.—Новые автобусы — не единственный способ уменьшения выбросов. До конца года регион получит 28 новых трамваев, также планируем приобрести электробусы. Кроме того, в регионе уже сейчас действует 16 зарядных станций для электромобилей, до конца года появится еще 11. Сейчас в регионе активно обсуждается пилотный проект по электротранспорту, в том числе возможность частичного перевода автопарка бюджетных учреждений на электромобили, а также создание служб электротакси, — отметил Игорь Артамонов.Галина Синюкова — одна из счастливых водителей, которые сегодня получили ключи от новых автобусов. За рулём Галина уже 13 лет: водила троллейбусы, трамваи, а последние пять лет возит липчан на автобусах.— Работаю на 8-м и 35-м маршруте. Этот автобус всем хорош! Приятно, что это уже не первое поступление нового транспорта. Автобус — экологичный, удобный, комфортный, тихий, бесшумный, безопасный, в управлении лёгкий, маневренный, — говорит Галина Синюкова.Все автобусы, приобретенные в рамках национального проекта «Чистый воздух» оборудованы кондиционерами, системой учёта пассажиропотока, а также имеют низкий уровень пола — что очень удобно для маломобильных пассажиров и молодых мам, в салонах есть место для перевозки коляски и откидная аппарель. В каждом автобусе установлены восемь видеокамер, два монитора, три электронных табло, автоинформатор, оборудование ГЛОНАСС, электронный тахограф. Новые автобусы дополнительно оснащены системой «Говорящий город» и USB-зарядными устройствами в салонах.Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов также посмотрел реализацию проекта по рекультивации свалок. Побывал на полигоне «Венера» и «Орлиный лог».Качество проведённых на них работ замминистра оценил как хорошее, и предложил правительству области подумать, как бы в будущем облагородить и обустроить места бывших свалок: на месте полигонов могут появиться катки или велодорожки — решение предлагают принять с учётом мнений жителей области.