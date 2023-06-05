Общество

51 минуту назад

На кухню к ельчанам зашла утиная семья

2 598
#утка #утята
4
На кухню к ельчанам зашла утиная семья

Утиную семью отнесли в Петровский парк, где выпустили в пруд.

В Ельце в гости к семье на ужин зашла утка с утятами. Как пишет районная газета « Красное знамя», птицы чувствовали себя как дома и не побоялись зайти прямо на кухню к хозяевам. Ловить гостей пришлось всей семье.

Утят ельчанка по имени Татьяна вместе с мужем загрузили в коробку, а саму утку обернули в полотенце. После этого утиную семью отнесли в Петровский парк, где выпустили в пруд.

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Фото — vk.com/kznam_elets

2 598
#утка #утята
4

Комментарии (2)

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Липчанка

40 минут назад
Спасибо за доброе дело!
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как-то так

42 минуты назад
это к счастью,хорошие люди!
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