Общество
51 минуту назад
На кухню к ельчанам зашла утиная семья
Утиную семью отнесли в Петровский парк, где выпустили в пруд.
В Ельце в гости к семье на ужин зашла утка с утятами. Как пишет районная газета « Красное знамя», птицы чувствовали себя как дома и не побоялись зайти прямо на кухню к хозяевам. Ловить гостей пришлось всей семье.
Утят ельчанка по имени Татьяна вместе с мужем загрузили в коробку, а саму утку обернули в полотенце. После этого утиную семью отнесли в Петровский парк, где выпустили в пруд.
Фото — vk.com/kznam_elets
Утят ельчанка по имени Татьяна вместе с мужем загрузили в коробку, а саму утку обернули в полотенце. После этого утиную семью отнесли в Петровский парк, где выпустили в пруд.
Фото — vk.com/kznam_elets
Липчанка
как-то так