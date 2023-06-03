Спорт

сегодня, 14:17

Последний тур в Лучшей лиге мира начался с гола эк-липчанина

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#Футбол #первая лига #Александр Иваньков
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Последний тур в Лучшей лиге мира начался с гола эк-липчанина

Пока «Металлург» сражается за выживание во второй лиге, его бывшие футболисты на виду у всей России.

Сегодня долгий турнирный путь завершают команды первой лиги России (бывшей ФНЛ). Один матч уже завершился на Дальнем Востоке: «СКА-Хабаровск» не оставил шансов тульскому «Арсеналу» - 6:0.

Счёт в этой встрече открыл 23-летний центральный защитник Александр Иваньков, в прошлом сезоне защищавший цвета «Металлурга».

Это его 2-й мяч в сезоне, ранее он уже забивал дома ярославскому «Шиннику» (3:1) и третий в ЛЛМ за карьеру. Чем-то он напомнил мяч, который Иваньков полтора года назад забил за «Металлург» и принёс победу в домашней игре над столичным «Велесом» - 1:0. Защитник сыграл как заправский форвард – выиграл борьбу в штрафной и неотразимо пролил с левой ноги.

Сезон Иваньков начинал в качестве запасного «СКА-Хабаровск», но постепенно превратился в основного центрального защитника. Достаточно сказать, что в играх весенней части чемпионата он не пропустил ни одной минуты (!). Сейчас без него уже трудно представить оборону команды, которая пока вышла на 8-е место.

Всё это лишний раз подтверждает, что и в прошлом чемпионате у «Металлурга» был приличный состав, а причина вылета далеко не в футболистах.

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Через Мгновение Иваньков пошлёт мяч в ворота туляков

Сегодня у дальневосточников хет-трик сделал Саид Алиев, ещё один мяч на счету Василия Алейникова, плюс автогол.

«Арсенал» сотрясают скандалы, в СМИ пишут, что задержки по зарплатам достигли 3-х месяцев. В итоге из претендента на возвращение в РПЛ туляки к концу сезона превратились в команду, сползшую почти к зоне вылета на 13-е место.

Сегодня в Хабаровске не было большинства лидеров, в том числе уроженцев Липецка Кирилла Панченко и Михаила Яковлева. Зато по 90 минут отыграли футболисты «Арсенала-2» Роман Изотов и Иван Козлов, осенью сражавшиеся с «Металлургом» во втором дивизионе (Изотов даже забил нам в Туле). Правда, именно Козлов на 78-й минуте и забил в свои ворота.

Досрочным победителем турнира в первой лиге давно стал казанский «Рубин» с липчанином Артёмом Поповым в сосотаве, вместе с ним в РПЛ вышла калининградская «Балтика».

Сегодня команды решают локальные задачи. Так, в 17:00 в Краснодаре в очном поединке решится, кто в итоге вылетит из ЛЛМ – «Кубань» или «Уфа».

Фото пресс-службы ФК "СКА-Хабаровск"

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#Футбол #первая лига #Александр Иваньков
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