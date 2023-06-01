Игорь Артамонов встречается с Александром Лукашенко

Делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым проводит в Беларуси экономические переговоры.

Сегодня в рамках визита Игорь Артамонов встречается с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщает белорусский Telegram-канал «Пул Первого».



Липецкая делегация обсуждает увеличение товарооборота (за 2022 год он составил 330 миллионов долларов), работу по импортозамещению, кооперацию, проект возрождения тракторного завода, в который инвестирует белоруская компания «Амкодор», поставки сельскохозяйственной и пассажирской техники.



Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

