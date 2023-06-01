А в первую смену в «Прометее» отдохнут 50 школьников из Белгородской области.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»







Семьи с детьми, всего двести человек, из Грайворонского и Шебекинского округов Белгородской области в ближайшее время приедут в Липецк. Об этом сообщили в своих Telegram-каналах губернаторы Белгородской и Липецких областей.«Понимаю, что вопрос безопасности детей в двух округах — Грайворонском и Шебекинском — стоит очень остро. Переживание у всех у нас, у взрослых, очень большое… Сегодня проговорил с губернатором Липецкой области Игорем Георгиевичем Артамоновым, договорились о том, что 200 человек — это семьи с маленькими детьми — уедут в Липецкую область», написал белгородский губернатор Вячеслав Гладков.По словам липецкого губернатора Игоря Артамонова, белгородцев разместят в пунктах временного пребывания, кроме того 50 детей из Белгородской области примет лагерь «Прометей».«Наш регион готов принять жителей Белгородской области из районов, которые сейчас находятся под обстрелом со стороны Украины. Предоставим для проживания пункты временного размещения. Их уже подготавливают, необходимая помощь будет оказана. Кроме того, 50 белгородских школьников уже в первую смену отдохнут в лагере „Прометей“. Ребята приедут со дня на день. Родители могут быть спокойны — обеспечим детям комфортное проживание, хорошее питание, интересный досуг. Дальше будем смотреть по ситуации, но совершенно точно в стороне не останемся», — сообщил Игорь Артамонов через свой .