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Липецкая область в мае оказалась в лидерах по количеству случаев бешенства животных

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#бешенство #животные
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Липецкая область в мае оказалась в лидерах по количеству случаев бешенства животных

За месяц в области выявили четырех больных бешенством кошек.

По данным «Федерального центра охраны здоровья животных», в мае в России зафиксировано 75 случаев бешенства. Наибольшее количество случаев бешенства животных выявлено в Тамбовской, Нижегородской, Смоленской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Липецкой областях, а также в Чукотском Автономном округе.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления ветеринарии Липецкой области, с начала года в регионе зарегистрировано девять случаев бешенства животных, в прошлом году за аналогичное время — шесть. При этом четыре случая бешенства зарегистрированы в прошедшем мае: больных животных выявили в Данковском, Липецком, Становлянском и Добровском районах.

Во всех четырёх случаях речь шла о кошках, две из них были домашними. Во всех районах проведены профилактические и противоэпизоотические мероприятия мероприятия, был объявлен карантин.

«Государственная ветеринарная служба проводит все необходимые мероприятия по недопущению распространения заболевания», — добавляют в управлении ветеринарии.

При этом в «Федеральном центре охраны здоровья животных» отмечают, что в регионах с наибольшей выявляемостью вируса бешенства у животных проводится активная лабораторная диагностика, «которая играет важную роль в организации профилактических мероприятий и принятии мер реагирования по недопущению выноса вируса из очага и защиты населения от него».

Бешенство — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Rabies virus. Вирус передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые необратимые нарушения.
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#бешенство #животные
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Комментарии (1)

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цирк

42 минуты назад
это говорит о том ,что в этих районах главы всех уровней не на своих местах ,им метлу доверить страшно-145 проц
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