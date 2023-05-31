В России
51 минуту назад
Ограниченно годным могут разрешить заключать контракт с ВС РФ при мобилизации
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Соответствующий законопроект сегодня внесли в Госдуму депутаты Андрей Картаполов и Андрей Красов.
Граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, могут получить возможность заключить контракт с Вооруженными силами РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время, - передает ТАСС.
Соответствующее положение есть во внесенном в Госдуму законопроекте, документ опубликован в думской электронной базе.
"Законопроект предусматривает на указанные периоды возможность поступления на военную службу по контракту граждан, признанных ограниченно годными к военной службе, и не имеющих заболеваний, перечень которых будет определяться Минобороны России", — говорится в пояснительной записке.
Уточняется, что авторами законопроекта выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый замглавы Андрей Красов.
Соответствующее положение есть во внесенном в Госдуму законопроекте, документ опубликован в думской электронной базе.
"Законопроект предусматривает на указанные периоды возможность поступления на военную службу по контракту граждан, признанных ограниченно годными к военной службе, и не имеющих заболеваний, перечень которых будет определяться Минобороны России", — говорится в пояснительной записке.
Уточняется, что авторами законопроекта выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый замглавы Андрей Красов.
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