22 минуты назад
Почти на двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду
31 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах Липецка, предупредили в компании.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 34, 36 по улице Пестеля, №№ 36, 38 по улице Авиационной, в частном секторе этих же двух улиц (Пестеля, Авиационной) и также улицы Бескрайней, переулков Макаренко, Рылеева. Воду подвезут к дому № 36 по улице Пестеля.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 13а по улице Титова – Машина с водой будет находиться возле вышеназванного дома.
С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители домов №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 по улице Смургиса, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24 по улице Стаханова, №№ 37, 39, 41 (верхние этажи) по улице Водопьянова, ЦТП ПАО «Квадра» по адресу: улица Смургиса, 7. Цистерна с водой подъедет к дому № 7 по улице Смургиса.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
31 мая плановые ремонтные работы на сетях будет проводить «Липецкэнерго».
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 110, 110а, 112, 145 по улице Гагарина, №№ 3а, 14 по улице Коцаря, №№ 63, 65, 67 по улице Стаханова, также обесточат переулок Данковский.