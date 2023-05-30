Почти на двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

31 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах Липецка, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61 по улице Доватора и частный сектор этой же улицы, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б по улице Юных Натуралистов, №№ 63, 63а и частный сектор улицы Крылова, №№ 1а, 1б, 2, 2в, 2б, 4а, 4б, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а по улице Папина, №№ 20, 22, 22а по проспекту Победы, а также частный сектор улиц Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной и ЦТП АО «Квадра». Воду подвезут по двум адресам: улица Юных Натуралистов, 12а; улица Папина, 4.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 34, 36 по улице Пестеля, №№ 36, 38 по улице Авиационной, в частном секторе этих же двух улиц (Пестеля, Авиационной) и также улицы Бескрайней, переулков Макаренко, Рылеева. Воду подвезут к дому № 36 по улице Пестеля.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 13а по улице Титова – Машина с водой будет находиться возле вышеназванного дома.



С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители домов №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 по улице Смургиса, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24 по улице Стаханова, №№ 37, 39, 41 (верхние этажи) по улице Водопьянова, ЦТП ПАО «Квадра» по адресу: улица Смургиса, 7. Цистерна с водой подъедет к дому № 7 по улице Смургиса.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



31 мая плановые ремонтные работы на сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 110, 110а, 112, 145 по улице Гагарина, №№ 3а, 14 по улице Коцаря, №№ 63, 65, 67 по улице Стаханова, также обесточат переулок Данковский.



