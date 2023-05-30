Большой дорожный ремонт начался на улице Семашко

Новый асфальт укатают как на проезжей части, так и на тротуарах.

На улице Семашко начался ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщает мэрия, на улице, протяженность которой составляет 700 метров, рабочие уложат два слоя нового асфальта, более 2,5 тысячи погонных метров бордюров и заасфальтируют около четырёх тысяч квадратных метров тротуаров. В конце ремонта на улице заменят знаки, и нанесут разметку.



– На улице Семашко располагаются три школы, детский сад и дом детского творчества. В связи с этим управление главного смотрителя решило установить дополнительное пешеходное ограждение, а также смонтировать на двух переходах мигающие жёлтым светофоры, — сообщили в мэрии.



Одновременно по проекту «Безопасные качественные дороги» продолжаются ремонты ещё 14-ти липецких улиц. Согласно контрактам, работы на них должны завершить до конца лета.



Фото пресс-службы администрации Липецка

