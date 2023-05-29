За два дня водители пассажирских автобусов в Липецке нарушили правила 19 раз

Один водитель автобуса попался с телефоном за рулём.

25 и 26 мая в Липецке автоинспекторы проводили сплошные проверки пассажирского транспорта. В результате осмотрели более 40 автобусов. Было выявлено 19 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автобусов, в том числе два административных правонарушения со стороны должностных лиц фирм-перевозчиков.



Как рассказали GOROD48 в Госавтоинспекции УМВД России по Липецку больше всего — 6 нарушений было зарегистрировано по части 1 статьи 12.14 КоАП «Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой».



По три протокола были составлены по статье 12.20 КоАП «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки» и части 1 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», два — по статьи 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности».



По одному водителю попались на несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, управлении транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, нарушении правил пользования телефоном водителем транспортного средства, управлении транспортным средством при наличии неисправностей, эксплуатации транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума.



На должностных лиц фирм-перевозчиков составили протоколы за выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, и эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума.



«Сотрудники Госавтоиспекции выявляли и пресекали нарушения при осуществлении пассажирских перевозок в том числе с использованием измерительных приборов, полученных в рамках федеральной программы «Безопасные качественные автодороги». Они позволяют контролировать выбросы выхлопных газов, измерять люфт рулевого колеса автобусов. Основное внимание уделяли техническому состоянию транспорта, его эксплуатации с внесенными в конструкцию изменениями без согласования с Госавтоинспекцией, а также наличие у водителей автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении», - добавляют в Госавтоинспекции УМВД России по городу Липецку.