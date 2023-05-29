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В Белгородской области были атакованы два промышленных предприятия
В Белгородской области под обстрел попали два промышленных предприятия в городе Шебекино.
Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ, - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
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Он рассказал, что в Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.
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По его словам, есть четверо пострадавших - мужчины, сотрудники предприятия, они были доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
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"На втором предприятии видимых повреждений нет. Пострадавших нет. Все сотрудники вывезены на безопасное расстояние", - сообщил глава региона.
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Также он отметил, что в результате обстрела села Новая Таволжанка пострадавших нет, но повреждены линии электропередачи. Без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское.
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В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего она загорелась.
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Гладков подчеркнул, что все оперативные и аварийные службы работают на месте.
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Он рассказал, что в Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.
⠀
По его словам, есть четверо пострадавших - мужчины, сотрудники предприятия, они были доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
⠀
"На втором предприятии видимых повреждений нет. Пострадавших нет. Все сотрудники вывезены на безопасное расстояние", - сообщил глава региона.
⠀
Также он отметил, что в результате обстрела села Новая Таволжанка пострадавших нет, но повреждены линии электропередачи. Без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское.
⠀
В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего она загорелась.
⠀
Гладков подчеркнул, что все оперативные и аварийные службы работают на месте.