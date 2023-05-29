В России

сегодня, 16:28

В Белгородской области были атакованы два промышленных предприятия

127
#Белгород #атака

В Белгородской области под обстрел попали два промышленных предприятия в городе Шебекино.

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ, - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

Он рассказал, что в Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.

По его словам, есть четверо пострадавших - мужчины, сотрудники предприятия, они были доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

"На втором предприятии видимых повреждений нет. Пострадавших нет. Все сотрудники вывезены на безопасное расстояние", - сообщил глава региона.

Также он отметил, что в результате обстрела села Новая Таволжанка пострадавших нет, но повреждены линии электропередачи. Без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское.

В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего она загорелась.

Гладков подчеркнул, что все оперативные и аварийные службы работают на месте.
127
#Белгород #атака

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
57
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Президент РФ подписал закон о ратификации соглашения РФ и Киргизии о создании объединенной системы П...
#система ПВО #ратификация
Президент РФ подписал закон о ратификации соглашения РФ и Киргизии о создании объединенной системы П...

19 минут назад

В России
#авиация
CК начал проверку инцидента с самолетом в Новокузнецке

сегодня, 16:18

В России
Минтруд сообщает о сокращении в РФ числа женщин фертильного возраста
#женщины #рождаемость #численность
Минтруд сообщает о сокращении в РФ числа женщин фертильного возраста

сегодня, 15:43

В России
Президент РФ подписал закон о правилах установки дорожных камер
#дорожные камеры
Президент РФ подписал закон о правилах установки дорожных камер

сегодня, 15:05

В России
Власти поддержали продление моратория на правила перевозки грузов через Ж/Д на восток
#перевозка грузов #железная дорога
Власти поддержали продление моратория на правила перевозки грузов через Ж/Д на восток

сегодня, 14:23

В России
Минпромторг предлагает оценивать локализацию машин по компонентам, а не работам
#автомобили #локализация #автопром
Минпромторг предлагает оценивать локализацию машин по компонентам, а не работам

сегодня, 13:35

В России