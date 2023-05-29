Общество

сегодня, 13:06

«Елецкая районная больница» заплатит 300 000 рублей за врачебную ошибку

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#врачебная ошибка #больница
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«Елецкая районная больница» заплатит 300 000 рублей за врачебную ошибку

Женщине неудачно провели операцию. 

В Становлянский районный суд с иском к Елецкой районной больнице обратилась женщина о возмещении компенсации морального вреда и судебных расходов.

В ноябре 2022 года женщине провели в больнице операцию, в ходе которой была допущена медицинская ошибка, и состояние пациентки сильно ухудшилось. Женщине потребовалось длительное лечение, а привычный образ жизни она не может вести до сих пор.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде пациентка попросила взыскать с медицинского учреждения миллион рублей, но потом стороны заключили медиативное соглашение, по условиям которого в течение полугода Елецкая районная больница выплатит женщине 300 000 рублей.
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#врачебная ошибка #больница
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