«Елецкая районная больница» заплатит 300 000 рублей за врачебную ошибку

Женщине неудачно провели операцию.

В Становлянский районный суд с иском к Елецкой районной больнице обратилась женщина о возмещении компенсации морального вреда и судебных расходов.



В ноябре 2022 года женщине провели в больнице операцию, в ходе которой была допущена медицинская ошибка, и состояние пациентки сильно ухудшилось. Женщине потребовалось длительное лечение, а привычный образ жизни она не может вести до сих пор.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде пациентка попросила взыскать с медицинского учреждения миллион рублей, но потом стороны заключили медиативное соглашение, по условиям которого в течение полугода Елецкая районная больница выплатит женщине 300 000 рублей.

